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بورصة وشركات
المؤشر الثلاثيني بالبورصة يتراجع لأدنى مستوى منذ 3 أسابيع
الخميس 16 نوفمبر 2017 10:49 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
بضغط مبيعات أجنبية
اكتست مؤشرات البورصة المصرية باللون الأحمر خلال تداولات الأسبوع المنتهي، وتراجع المؤشر
الرئيسي "ايجي اكس 30" لأدنى مستوياته منذ نحو ثلاثة أسابيع بضغط مبيعات أجنبية.
و أنهى مؤشر "إيجي اكس 30" تداولات الأسبوع عند 13847 نقطة، خاسرا ما نسبته 3.5%، ويعد هذا المستوى الأدنى منذ سجل المؤشر مستويات 13713 نقطة بجلسة 19 أكتوبر الماضي.كما انهى نظيره الدولاري على تراجع مماثل عند مستوى 2663 نقطة.
وأنهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" تعاملات الأسبوع على تراجع 2.78 نقطة، عند مستوى 763 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 1732 نقطة.
وسجل المستثمرين الأجانب صافي مبيعات بقيمة 231 مليون جنيه الأسبوع الماضي وسط حصة من التعاملات نسبتها 15.55%، بينما اتجه العرب للشراء بصافي 84.54 مليون جنيه ، بنصب نسبته 9% من التعاملات.وكان نصيب المصريين من التعاملات 75.42%.
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