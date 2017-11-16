اجتماع رئاسي يتابع مستجدات مشروع محور المحمودية

خاص



عقد الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس اجتماعاً ضم كل من السيد رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الإسكان، والتخطيط، والنقل، بالإضافة إلى محافظ الإسكندرية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جامعة الإسكندرية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، ورئيس الشعبة الهندسية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، فضلاً عن عدد من كبار المسئولين.





وقال السفير/ بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، والذي يعد أحد المشروعات الكبرى التي أعلن عنها السيد الرئيس خلال المؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية الذي عقد في شهر يوليو الماضي، وذلك في إطار خطة تطوير وتحديث مدينة الاسكندرية في ضوء أهميتها الاقتصادية والسياحية والثقافية.





ويهدف المشروع إلى تغطية المجري المائي لترعة المحمودية الواقع بمحافظة الإسكندرية بشكل كامل، وإنشاء محور جديد للمرور بطول نحو 21 كيلومتراً، فضلاً عن النهوض بأوضاع المناطق المحيطة بمسار الترعة وإقامة مشروعات تنموية واستثمارية بها.





وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من المشروع، لاسيما من خلال تكوين مجتمعات عمرانية جديدة على مسار المحور.





وأوضح المسؤولون الحاضرون أن المحور الجديد سيساهم في تيسير المرور بمحافظة الإسكندرية، والحد من نمو المناطق العشوائية، مشيرين إلى أنه تم استكمال الدراسات الخاصة بالمشروع من جميع جوانبه، وكذلك حصر الأراضي والأصول غير المستغلة على مسار محور المحمودية.





وذكر السفير، بسام راضي أن الرئيس وجه بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع وإنجازه في الموعد المحدد، أخذاً في الاعتبار مساهمته في التيسير على المواطنين وتوفير مسارات مرورية جديدة بالإسكندرية





وأكد ضرورة أن يتم التنفيذ بشكل متكامل يشمل إنشاء منشآت خدمية على طول المحور، فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية منه.

