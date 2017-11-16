مؤتمر بزراعة الإسكندرية: مصر الأعلى إنتاجا للتمور

التمور الجزائرية

مها يونس :



قالت تيسير محمود أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، أن مصر من أعلى الدول ترتيباًعلى مستوى العالم في إنتاج التمور، وعلى الرغم من ذلك فهي من أقل الدول في الترتيب العالمي لتصديرها، مُطالبة بضرورة توافر خطة مستقبيلة من شأنها أن تنعكس على إقتصاد مصر القومي.



وأضافت "أبو بكر" خلال مؤتمر "دور الصناعات الغذائية فى نهضة الإقتصاد القومى و زيادة الصادرات"، والذي إنعقد اليوم بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، أن مصر في حاجة مُلحة للتقليل من الإستيراد وزيادة الصادرات.



وأكدت أن مصر تصدر حاصلات زراعية غير مصنعة بالإضافة إلى منتجات غذائية مصنعة ، أي أنها تلجأ لتصدير المواد الخام بأسعار منخفضة ، في حين أن مصر تستورد حوالي 70% من غذائها.



ومن جانبها قال الدكتور صبحي محمد سلام وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القطاع الزراعي يتسم بإمكانات وخصائص تجعله من أكثر القطاعات أهمية ، ولكنه يواجه تحديات كبيرة خاصة بعد ثورة يناير2011 ، تمثلت في إرتفاع أسعار الغذاء.



ولفت "سلام" إلى أن هناك تحدي بشأن زيادة خطر نقص الغذاء ، مُرجعاً ذلك إلى إنتاج الطاقة الحيوية على حساب الغذاء، موضحاً أنه لأسباب معروفة وغير معروفة يتعرض الغذائي إلى إهتزازات سواء الغذاء النباتي أو الحيواني.



كما أشار إلى أن الإهتزازات التي يتعرض لها الغذاء المصري من المُتوقع أن تزداد إذ لم يُتخذ قرارات فعالة ومُلزمة لكي تضع مستقبل هذا البلد في مقدمة الإهتمام، وذلك من خلال تحقيق تنيمة شاملة لرفع مستوى الإقتصاد المصري.



وقال الدكتور عبد الله مسعد زين الدين عميد كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، إن القطاع الزراعي بمصر عاش عشرات السنين في تهميش، مُبنياً فكرته على مبدأ "شراء العبد أفضل من تربيته" بالإشارة إلى إستيراد مصر كافة إحتياجتها من الخارج.



وأكد أن الإقتصاد المُتعافي يقتضي أن تكون مصر قادرة على إنتاج ما نحتاج إليه من غذاء على الأقل.



ورأى "زين الدين" أن المشهد الحالي للقطاع الزراعي في مصر يتمثل في إنتاجها لمحاصيل رئيسية بكميات كبيرة ، وعدم الإستفادة منها ، لأنها لا تُصدر بداعٍ أنها تُباع في السوق المحلي بأقل من سعر التكلفة، بالإشارة إلى محصول "الطماطم"، والذي تم استخدامه في وقت من الأوقات كسماد في أبيار أسفل أشجار النخيل.



وأرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة وصوله للسوق أكثر من ثمن بيعه "مُغلفاً"، على الرغم من أنها ثروة قومية.



كما أشار إلى أن مصر من أكثر الدول المُنتجة للتمور، مشيراً إلى أنها تُصنع وتُغلف بطرق مختلف في بلاد الشام والعراق والسعودية، إنما في مصر فإن الأبلاح لا يمكن تخزينها.



وأكد أنه خلال عشرات السنين الأخيرة توصلوا لعملية التبريد والتجميد، والتي لاتزال تعاني أيضاً من مشاكل، فلا يستطع أحد أن يدرك الدرجة المطلوبة لحفظ "بلح الزغلول" لفترة أكثر من 45 يوماً



وأشار إلى أن الكيلو جرام منه تصل تكلفته من 3 : 4 جنيهات، في حين أن تكلفة بيعه تصل إلى 2 جنيه كحد أقصى، ليحقق خسارة على المزارع والدولة، مما يعود بالسلب على المواطن.



وكان الدكتور عبد الله زين عميد كلية الزراعة بجامعة الاسكندرية قد افتتح اليوم المؤتمر الذي نظمته الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بالتعاون مع قسم علوم و تقنية الأغذية بالكلية بحضور لفيف من الخبراء و المتخصصين من الجامعات ومراكز البحوث و الصناعة و التجارة و الهيئات المعنية بمواصفات و مراقبة و جودة الأغذية، بالإضافة إلى عدد من الشركات و المؤسسات الأجنبية مثل يونيليفر و صوفولا وبرعاية من ليبتون و كنور العالميتين.



وتضمن المؤتمر سبعة محاور رئيسية تمثلت في "تحديات الوضع الراهن فى مصر لتصدير الغذاء و الخطة المستقبلية ، مصر بين إستيراد و تصدير الغذاء ، المواصفات القياسية مدخل مهم للتصدير، القدرة التنافسية .. قاطرة التصدير، الحد من إستيرادنا لزيوت الطعام و الأعلاف ، فرص تصدير أسماك المزارع السمكية المصرية ، الإقتصاد المصرى فى مواجهة الإقتصاد العالمى ".