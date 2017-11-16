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سيـــاســة
رئيس نقابة النقل البري : منعوني من حضور لقاء وزير القوى العاملة
الخميس 16 نوفمبر 2017 09:07 م
محمد سعفان نائب رئيس الاتحاد العام والقائم بأعمال رئيس مجلس ادارة الجامعة العمالية
أخر الأخبار
محمد سعفان نائب رئيس الاتحاد العام والقائم بأعمال رئيس مجلس ادارة الجامعة العمالية
إيمان عوف
قال عمرو شحات جاد الرب، رئيس النقابة المستقلة للنقل البري، إنه لم يشارك في القضاء على الحريات النقابية، وانه تم استبعاده من حضور اجتماع الوزير الذي عقد منذ ساعات، وانه تم تسليمة دعوة على العشاء مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، وانه لم يسمح له ولا لمحب عبود رئيس النقابة المستقلة للمعلمين بحضور اللقاء الذي حضره وفد من منظمة العمل الدولية.
واعتبر جاد الرب ان استبعاده واخرون من لقاء الوزير جاء بمثابة استبعاد لاصوات ستعترض على تدجين الحركة العمالية والقضاء على النقابات المستقلة.
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