نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيقات مع المتهم بحادث الواحات

نجوى عبد العزيز









بدأت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقات موسعة مع المتهم عبد الرحيم محمد عبد الله مسماري (ليبي الجنسية) والذي تم القبض عليه مؤخرًا لاشتراكه في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة.



