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سيـــاســة
نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيقات مع المتهم بحادث الواحات
الخميس 16 نوفمبر 2017 07:14 م
نيابة أمن الدولة العليا
أخر الأخبار
نيابة أمن الدولة العليا
نجوى عبد العزيز
بدأت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقات موسعة مع المتهم عبد الرحيم محمد عبد الله مسماري (ليبي الجنسية) والذي تم القبض عليه مؤخرًا لاشتراكه في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة.
كما باشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع عدد من المتهمين الآخرين الذين تبين ارتباطهم بالتنظيم الإرهابي مرتكب جريمة الواحات، بعدما تم ضبطهم بمعرفة قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بناء على إذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا.
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