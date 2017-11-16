سد النهضة وقانون الانتخابات البرلمانية.. أهم موضوعات توك شو الليلة

قانون الانتخابات البرلمانية الجديد فى "حقائق وأسرار" على صدى البلد

يفتح الإعلامى مصطفى بكرى، على قناة "صدى البلد"، فى برنامجه حقائق وأسرار، في السادسة مساءً، ملف قانون الانتخابات البرلمانية الجديد الذي بشّر به رئيس البرلمان. ويطرح بكري أسئلة: هل سيتضمن القانون 75% قائمة، و25% فردي؟ وماذا يعني ذلك؟ هل سيوافق مجلس النواب على قانون يضمن للحكومة السيطرة على 75% من مقاعد البرلمان عن طريق القائمة المغلقة؟ وهل سيعاد تقسيم الدوائر مرة أخرى في ضوء القانون المتوقع عرضه على البرلمان قريبًا.







حوارات المستقبل مع العلماء في "مصر تستطيع" على النهار

تعرض قناة النهار، فى السابعة مساءً، حلقة خاصة من برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، تحت عنوان "حوارات المستقبل مع علماء مصر تستطيع.. مصر بكرة شكلها هيكون عامل إزاي؟". تضم الحلقة لقاءات مع عدد من علماء مصر بالخارج، والذين شاركوا في "منتدى شباب العالم" الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ، الأسبوع الماضي، وتهدف الحوارات إلى معرفة الجهود المبذولة من قِبل العلماء في المشروعات القائمة حاليًّا داخل مصر، بالإضافة إلى الاطلاع على التطورات التكنولوجية في الخارج وأهمية الثورة الصناعية الرابعة.





أسرة " سابع جار" فى " معكم " على سى بى سى

تستضيف الإعلامية منى الشاذلى، في برنامجها "معكم" الذى تقدمه على شاشة CBC فى التاسعة مساءً، فريق عمل مسلسل "سابع جار" شيرين وهيدي كرم وسارة عبد الرحمن والمنتج هاني أسامة. كما تستضيف في فقرة أخرى أصحاب مبادرة "لم شمل لاعبات كرة اليد المعتزلات"، وخلال اللقاء يتحدثن عن سعادتهن بمشاركتهن في المبادرة، وعن الأسباب التي جعلتهن يعتزلن ممارسة اللعبة.









ملف أزمة سد النهضة فى "كلام تانى" على دريم

تناقش الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج "كلام تاني"، على شاشة قناة "دريم" فى العاشرة مساءً، ملف أزمة سد النهضة وأمن مصر القومي، في العاشرة من مساء غد الخميس.

وتستضيف الحلقة السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والنائب محمود محيي الدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، والدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بمعهد البحوث الأفريقية للحديث عن هذا الملف.









الباز يفتح ملف انتخابات الأندية فى "90 دقيقة" على المحور