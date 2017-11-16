عشماوي : 6 ملايين متر أراضي غير مستغلة تابعة للتموين

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه يوجد نحو 6 ملايين متر مربع أراضي غير مستغَلّة تابعة للجهاز.





وأشار، خلال اجتماع وزير التموين مع جمعية رجال الأعمال، إلى إعادة هيكلة كل المساحات غير المستغلة، من خلال وضع خطة استثمارية توضح مدى ملاءمة كل منطقة بالأنشطة المختلفة.





وأوضح أن الوزارة تستهدف تغطية 50% من المحافظات من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية ومناطق لوجيستية.



