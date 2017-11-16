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استثمار
عشماوي : 6 ملايين متر أراضي غير مستغلة تابعة للتموين
الخميس 16 نوفمبر 2017 04:22 م
إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين
أخر الأخبار
إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين
تغطية- محمد مجدي
قال الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه يوجد نحو 6 ملايين متر مربع أراضي غير مستغَلّة تابعة للجهاز.
وأشار، خلال اجتماع وزير التموين مع جمعية رجال الأعمال، إلى إعادة هيكلة كل المساحات غير المستغلة، من خلال وضع خطة استثمارية توضح مدى ملاءمة كل منطقة بالأنشطة المختلفة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تغطية 50% من المحافظات من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية ومناطق لوجيستية.
ولفت إلى أنه سيتم الاجتماع مع وزارتي التنمية المحلية والنقل، الأسبوع المقبل؛ لعمل تنسيق كامل من النواحي اللوجيستية، خاصة أن هناك تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغطية المحافظة كلها بالمناطق اللوجيستية.
وزارة التموين
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