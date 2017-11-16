سامى عبد الرحمن رئيساً لشركة الحديد والصلب

شركة الحديد والصلب

رجب عزالدين



أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن قبول استقالة المهندس خالد الأنصارى، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، وتعيين المهندس سامى عبد الرحمن حسن، بدلاً منه اعتبارًا من غد الجمعة.



يذكر أن الأنصارى تم تعيينه منذ أربعة أشهر، خلفاً للمهندس محمد سعيد نجيدة.



وتدرس الحكومة المصرية بيع 20% من أسهم شركة الحديد والصلب المصرية، للشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الحديد، المعروف باسم "بشاي للصلب".



وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب المصرية، خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، تراجع خسائرها بنسبة 18% على أساس سنوي، نتيجة نمو المبيعات.



وحققت الشركة خسائر بلغت 191 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 233.5 مليون جنيه، بالفترة المقارنة من العام السابق.



وارتفعت إيرادات الشركة، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، إلى 379.3 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 326.2 مليون جنيه، بالربع المقارن من العام المالي السابق.



وسجلت الشركة مبيعات سنوية بقيمة 1.19 مليار جنيه، خلال 2016-2017، مقابل مبيعات 1.18 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.



تأسست شركة الحديد والصلب عام 1991 كإحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية( 89.9% )، وتخضع لاحكام القانون 203 لسنة 1991، وتمارس أنشطة إنتاج الحديد والصلب والإتجار، واستغلال مناجم الحديد وكافة الأعمال المتعلقة بالحديد والصلب.



ويبلغ رأسمال الحديد والصلب 976.87 مليون جنيه، موزعاً على 488.4 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهان للواحد.