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اقتصاد وأسواق
توزيع 4 أطنان لحوم من صكوك الأضاحى بالجيزة
الخميس 16 نوفمبر 2017 02:33 م
كمال الدالى محافظ الجيزة
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كمال الدالى محافظ الجيزة
المال - خاص :
قامت محافظة الجيزة اليوم الخميس، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بتوزيع الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحى والبالغة 4 أطنان .
وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إنه يتم التعاون مع وزارة الأوقاف لتقديم المزيد من الخدمات لصالح المواطن الجيزاوى.
وأضاف أنه تم اختيار الأماكن الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية والقرى الأكثر احتياجاً .
ولفت إلى أن الكمية تم توزيعها عن طريق اللجان المشكلة، برئاسة رئيس الوحدة المحلية بمناطق صفط اللبن بحى بولاق الدكرور، وعزبة المطار بحى شمال الجيزة، وعزبة القصبجى بحى جنوب الجيزة، وكفر المنفى بحى الهرم، وقرى أم دينار وذات الكوم بمركز ومدينة منشأة القناطر، وباجة الشيح وكفر بركات بمركز ومدينة العياط وعزبة السلام بمركز ومدينة الصف، ونزلة ترجم والحلف الغربى بمركز ومدينة أطفيح .
اقتصاد وأسواق
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