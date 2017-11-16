المالية تنظم ملتقى التخطيط الإستراتيجي

عمرو الجارحى وزير المالية

مها أبو ودن



يعقد منتدى التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية، اليوم الخميس، تحت رعاية عمرو الجارحي وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، وذلك لمتابعة وتقييم ما تم إنجازه من أهداف وأعمال على أرض الواقع، بكافة قطاعات الوزارة التي تنفذ خطة العمل وطرح التحديات والمعوقات وإيجاد الحلول والآليات لكيفية مواجهتها.



ويشارك في هذا اللقاء الذي يستمر لمدة يومين، رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية وتنظمه وحدة المشروعات بوزارة المالية، برئاسة نرمان الحيني، والتي أكدت بأن الملتقيات التي تم تنفيذها خلال الفترات السابقة كان نتاجها خطة العمل التي ساهمت في تحقيق هدف أساسي وحيوي، وإشراك العاملين بالوزارة من درجة مدير عام حتى أعلى الدرجات الوظيفية في وضع إستراتيجية وخطط عمل الوزارة على المدي القصير والمتوسط، بما يضمن الالتزام بتنفيذ هذه الخطط بغض النظر عن تغير القيادات.



وأكدت أن هذه المبادرة التي يتم تنفيذها تعد الأولى من نوعها على مستوى قطاعات وزارة المالية، مضيفة أن الأسابيع الماضية شهدت عقد عدة لقاءات مع مديري العموم والإدارات المركزية كل إدارة على حده لبحث الموقف التنفيذي بخطة العمل الخاصة بكل إدارة مركزية وما تم إنجازه بالفعل، وما هي التحديات والمشكلات التي تواجه التنفيذ والآليات المقترحة للحل والأثر الإيجابي لذلك لتنفيذ هذه الخطط على أهداف الوزارة والمنبثقة من إستراتيجية 2030.



وأوضحت أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن أهدافها الإستراتيجية، والتي تمت لأول مرة بمشاركة العاملين خلال الفترة المقبلة لتحقيق مبدأ الشفافية.