ماذا قال رئيس زامبيا للسيسي؟

رئيس زامبيا يتفقد المنطقة الصناعية بالعاشر

عمر سالم



قال ادجار لونجو رئيس جمهورية زامبيا، إنه يجب أن يكون هناك تكامل بين الدول الافريقيه وألا تحتاج تلك الدول للخارج.



وأوضح خلال كلمته بعد تفقده للمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، أنه تحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول التكامل بين الدول الافريقية، موضحا انه اوضح للسيسي أن مصر كانت دائما تتجه للعرب ولكن اكد له السيسي أن بلاده ستتجه لافريقيا الفترة المقبلة.



واشار لونجو الى أن السيسي اكد اهمية التكامل والتعاون بين الدول العربية، مؤكدا ان مصر تولى اهتماما للاشقاء الافارقة.



واكد أن افريقيا تحتاج لمزيد من الاستثمارات وان الوقت الحالى هو دور المستثمرين.







