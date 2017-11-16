استقالة نائبة وزيرة التخطيط وتكريمها

استقالة نائبة وزير التخطيط وتكريمها

المال خاص



تقدمت الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط باستقالتها من منصبها وقامت بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتكريمها بمقر الوزارة بعد قبول استقالتها ونهاية خدمتها.



وقالت مصادر مطلعة إن نائب وزير التخطيط المستقيل تلقت عرضا من مؤسسة تنموية دولية.











