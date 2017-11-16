وزير التموين: إنشاء 75 صومعة بالدلتا والمناطق الساحلية

صوامع القمح

محمد مجدي



قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجاره الداخلية، إن الوزارة تسعى لإنشاء 75 صومعة داخل الدلتا والمناطق الساحلية، لتقليل معدل الفاقد من الأقماح والحبوب، على أن تصل سعة الصومعة من 3 إلى 5 آلاف طن قمح.



جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين بجمعية رجال الأعمال المصريين للتعرف على خطة الوزارة في تنمية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والمهم والمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن.



وأضاف أنه يوجد لدينا سعات تخزينية بنحو ٤.١ مليون طن قمح، حيث تعمل الوزارة على التخزين الجيد لتقليل الفاقد وتعدد مصادر الاستيراد لتوفير مخزون استراتيجي من الأقماح.



وعن السكر أشار المصيلحي إلى أن إنتاج السوق المحلية ٢.٢ مليون طن سنويا، فيما يصل معدل الاستهلاك لنحو ٣ ملايين طن سنويا، وذلك هناك فجوة تصل لمليون طن، ذلك الأمر الذى أدى لوجود اضطراب في الأسعار الفترة الأخيرة.



وتابع أنه يوجد لجنة عليا للسكر قامت باستيراد نحو مليون طن لسد الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد، كما تعمل على تحديد أسعار السكر وفقا لحجم الطلب والعرض.



وعن الأرز، أوضح الوزير أن أزمة الأرز التي حدثت خلال الفترة الماضية ترجع لسوء إدارتها، منوها بأنه يتم حاليا إجراء تعاقدات مع الموردين للحصول على الطن بسعر ٦١٠٠ جنيه، لبيعه للمستهلك بــ ٦.٥ جنيه للكيلو.