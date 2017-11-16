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طاقة
السويدي: طورنا 8 ملايين متر مربع أراضى مطور صناعي
الخميس 16 نوفمبر 2017 01:43 م
شركة السويدى إليكتريك
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شركة السويدى إليكتريك
عمر سالم
قال المهندس أحمد السويدي، رئيس شركة السويدي إليكتريك، إن الشركة طورت 8 ملايين متر مربع، منذ بداية عملها بمجال المطور الصناعي.
وأوضح السويدي، في تصريحات لـ"المال"، على هامش زيارة رئيس زامبيا ادجار لونجو للمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، اليوم الخميس، أن الشركة تمتلك منطقة صناعية بدولة زامبيا، وستقوم بإنشاء منطقة صناعية فى إثيوبيا.
وأشار إلى أن الأحداث السياسية بين مصر وإثيوبيا لا تأثير لها على المنططقة الصناعية التى ستقام هناك، والتأخير يرجع إلى طبيعة الأراضى هناك الصعبة، خاصة أن أغلبها ملك للمواطنين.
السويدى اليكتريك
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