تعد على الأراضي الزراعية

الصاوي أحمد



أوضح تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أن نسبة الإزالة للتعديات الزراعية بلغت 30% من حجم المخالفات، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، بالتنسيق الدورى مع الأجهزة الأمنية والمحافظين ومديريات الزراعة.



وحسب التكليفات الوزارية يتم إزالة أى تعدٍ على الرقعة الزراعية، وإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات، للحد من المخالفات لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى.



ورصد التقرير حجم التعديات على الأراضي الزراعية منذ ثورة يناير وحتى منتصف الشهر الجاري، وبلغت مليون و800 ألف حالة اقتربت من 79 ألف فدان و50 ألفًا على الرقعة الزراعية سواء مخالفة بالبناء أو التسوير أو التشوين على الأراضي الخصبة في الوادي والدلتا.



وأضاف التقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أن ما تم إزالته بلغ 453 ألف حالة على مساحة 24 ألف فدان، و500 فدان فقط، مع استمرار التعديات على مليون و360 ألفًا على مساحة بلغت 55 ألف فدان.



وأكد الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الخدمات الزراعية، أن قانون تغليظ العقوبة على التعديات الزراعية - قانون حماية الأراضي الزراعية - يخضع للدراسة والتمحيص والمناقشة من فقهاء القانون في مجلس الدولة تمهيداً لتمريره، على أن يتم تحويله لمجلس النواب بعد ذلك للتصديق عليه.



وأشار الحداد إلى أن وفقًا للتعديلات في القانون الجديد تم تحويل العقوبة من جنحة إلى جناية وزيادة الغرامة المالية للمعتدي، لتصل إلى نصف مليون جنيه، بدلاً من المبالغ الحالية التي لا تتعدي عدة آلاف، وتحويل الأراضي للمنفعة العامة وسحبها من المعتدي وغيرها، من مظاهر تغليظ العقوبة التي باتت من السهل التغلب عليها، خاصة أن القانون الحالي لحماية الأراضى لم يعدل منذ 1981.



ولفت الحداد إلى أن مواجهة التحديات الزراعية تحتاج تضافر الجهود الحكومية المختلفة من وزارة التنمية المحلية والمحافظات، وأيضا وزارة الداخلية.