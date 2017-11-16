المصرية للأشعة تدرب الأطباء على أحدث تقنيات التشخيص

الأشعة التداخلية

❏ مؤتمران سنويا بمشاركة خبراء محليين ودوليين

❏ التمكين من متابعة الحالات عن بعد

❏ توجيه العوائد للأبحاث العلمية ونشرها فى دوريات عالمية

❏ التواصل داخل جميع محافظات الجمهورية لتقديم الدعم



المرسى عزت



قال هانى لطفى، سكرتير عام مساعد الجمعية المصرية للأشعة، إن الجمعية تهدف إلى تدريب دفعات من الأطباء، على اتباع أحدث أساليب وتكنولوجيات استخدام الأشعة، فى الكشف عن الأمراض المختلفة.



أكد لطفى فى تصريح لـ«المال»، أن الجمعية دربت عدد لا بأس به من الأطباء فى تخصصات الأشعة، للاطلاع على أحدث مستجدات العصر.



لفت إلى أن الجمعية تعقد دورات تدريبية مستمرة، لأطباء الأشعة، لتوفير كوادر متميزة عاملة فى السوق المصرية.



أشار إلى أن الجمعية تولى أهمية قصوى للبحث العلمى، بما يجعلها على دراية، وعلم كافيين بمستجدات عالم الأشعة.



أكد لطفى أن الجمعية تساعد الباحثين على نشر أبحاثهم فى الدوريات الطبية العالمية بما يحقق المنفعة والتقارب مع السوق العالمية.



أوضح لطفى أن الجمعية المصرية للأشعة تعقد مؤتمرا بالتعاون مع الجمعيات العربية للأشعة بمكتبة الإسكندرية فى الفترة ما بين 24 حتى 27 أبريل المقبل،



وأن إقامة المؤتمرات الطبية جزء أصيل من عمل الجمعية المصرية للأشعة، لا سيما أن تلك المؤتمرات تحظى بحضور متميز يجمع أطباء الأشعة، بمختلف خبراتهم لنقل تجاربهم إلى غيرهم.



أضاف أن الجمعية تشترط مرور عامين من الحصول على الماجستير على الطبيب الذى يريد الالتحاق بها، وأنها تعقد مؤتمرين سنويا، تضم تخصصات الأشعة، وعرض تفصيلى لأحدث وأبرز مستجدات الأشعة على المستويين الأقليمى والعالمى.



أكد أن الجمعية تهدف إلى توفير أقصى درجات الكفاءة لأطباء الأشعة، بما يعود بالإيجاب على المرضى، مؤكدًا أن عائدات الجمعية المصرية للأشعة من إقامة المؤتمرات، توجه لنشر الأبحاث المصرية فى مجال الأشعة فى الدوريات العالمية.



أوضح أن الجمعية تقوم بتشجيع مساهمات الأطباء البحثية، بما يحقق التطور فى المهنة، وجعلها على قدم المساواة مع الأبحاث العالمية، وتعمل دوما على الوصول إلى أفضل أداء لأعضائها بما يجعلهم قادرين على تقديم أحدث وأدق الخبرات العالمية فى هذا المجال.



بدأت الجمعية فى الأربعينيات، كأحد الجمعيات التابعة للجمعية الطبية المصرية بدار الحكمة، وكان أول مجلس لها 15 عضوًا عام 1949 .



وكانت الجمعية المصرية للأشعة قد نظمت فاعليات دورتها الـ 24 تحت عنوان "مواضيع مختلفة ومتقدمة فى التصوير الطبي" لعدد من الأطباء المتخصصين فى مجال الأشعة، وأطباء فى تخصصات أخرى، وفنيون أشعة، وبمشاركة ما يقرب من 150 محاضرًا من كافة الجامعات المصرية والقوات المسلحة، التى أقيمت برعاية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وشركةMillensys المتخصصة فى الحلول التكنولوجية الفعالة، التى تلعب دوراً مهماً فى السماح لأقسام ومراكز الاشعة ومقدمى الخدمات الصحية بتقديم خدمة أفضل لجميع المرضى، والتقليل من أوقات الانتظار كما تساهم أيضا فى الحفاظ على سجلات المرضى بشكل رقمى، لتسهيل إيجادها فى وقت قصير وبشكل دقيق.



على هامش الفاعليات صرح طارق الدياسطى، رئيس الجمعية المصرية للأشعة والطب والنووى، أننا دائما مهتمين بتنظيم مثل هذه التدريبات، على مدار يوم أو يومين، خلالها يناقش إحدى موضوعات الأشعة، لكن اليوم وبمناسبة اليوم العالمى للأشعة قررنا عمل محاضرات عامة عن العديد من موضوعات الأشعة، التى نقوم من خلالها زيادة بعض المعلومات المهمة لدى الدكاترة بهدف رفع الخبرات لديهم.



أكد أن الهدف من هذا اليوم، زيادة التواصل بالجميع سواء بعمل الفاعليات فى المحافظات أو بالقاهرة، لزيادة التواصل التعاون والاستفادة بين الجميع، وتقارب وجهات النظر بين المؤسسات الحكومية، والجامعات الخاصة، وكسر أى حواجز بينهم.



أكد هانى حافظ، السكرتير العام المساعد للجمعية المصرية للأشعة، أن المحاضرات تناولت العديد من الموضوعات المهمة التى يهتم بها العديد من الأطباء، من التخصصات فى مجال الأشعة، والطب النووى، كان أهمها موضوع الحماية فى الأشعة، والتوجيهات الحديثة فى استعمال الصبغة، وأخلاقيات العمل فى الأشعة ورعاية المريض، والتصوير فى الطب الشرعى كالأوراق البحثية وأشعة الطوارئ.



أضاف حافظ أن الجمعية مهتمة بزيادة عدد المؤتمرات والمناقشات، وعمل جلسات حوارية، وإقامة مثل هذه المحاضرات مع الأطباء، والفنيين، والعاملين بمجال الأشعة، أضاف شريف قنديل المتحدث الإعلامى لشركةMillensys أن الحلول التكنولوجية تعد إحدى العناصر المهمة للوصول لأفضل وأدق تشخيص للمريض، والتقليل من تكلفة طباعة صور الأشعة، أضاف أن أحد أهم المزايا التى توصل إليها هى تمكين كبار الأطباء من التشخيص والمتابعة عن بعد للحالات، التى أدى بدوره إلى التقاء الدكتور والمريض، فى أى وقت ومكان وسرعة عمل اللازم.



شهدت الدورة مشاركة محمد العزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفوزية أبو الفتوح عميد كلية طب – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وطارق الدياسطى، رئيس الجمعية المصرية للأشعة والطب والنووى، وهانى حافظ، السكرتير العام المساعد للجمعية المصرية للأشعة، وأستاذ الأشعة بكلية طب القوات المسلحة، سحر سليم، والمنسق للمدرسة، حنان جيوفيل.