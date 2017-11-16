الهجرة تنسق مع البرلمان لاستقبال شباب المصريين بالخارج

شباب في مجلس النواب

ولاء البري



نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، زيارة لمجلس النواب لشباب المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث المشاركين في منتدى شباب العالم، الذي عقد بشرم الشيخ الشهر الجاري.



جاءت الزيارة ضمن إستراتيجية الوزارة لربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن الأم، فضلًا عن التعرف على التجربة البرلمانية المصرية العريقة والتعاون الوثيق مع لجنة العلاقات الخارجية.



واستعرض دور البرلمان في دعم الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، والصورة الحقيقة للوطن إلى العالم أجمع على لسان أبنائنا الذين يمثلون سفراء لمصر في الدول التي يعيشون فيها.



من جانبها، أشارت مكرم إلى أن أبناء الجاليات المصرية بالخارج يمثلون درعًا للدفاع عن الأمن القومي المصري، مشددة على حرص الوزارة الدائم على تكوين لوبي مصري وطني يدافع عن صورة الدولة المصرية لمواجهة الشائعات ويظهر الحقائق.



وأشار النائب طارق رضوان إلى أهمية دور البرلمان المصري في التشريع، ودوره في رسم خريطة المرحلة باعتباره صوت الشعب.



واستقبل الشباب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، عن المصريين بالخارج، وأعضاء من لجنة العلاقات الخارجية.



وتناولت الزيارة عرضا لتاريخ المجلس، ورؤسائه منذ افتتاحه عام 1866 حتى الآن، وكذلك تاريخ الحركة النيابية في مصر وعراقة مجلس النواب المصري، وتضمنت جلسة نقاشية حول التحديات التي تجابهها الدولة في الوقت الحالي وعلى مدار سنوات.