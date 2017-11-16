الزراعة: السيطرة على حريق محدود بديوان الوزارة

الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد

الصاوي أحمد



أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن السيطرة على الحريق المحدود الذي نشب -صباح اليوم الخميس- بإحدى الغرف في الدور الرابع، بديوان الوزارة بالدقي، دون وقوع أدنى خسائر.



وقالت الوزارة، في بيان لها، إن قوات الحماية المدنية، استطاعت السيطرة على الحريق في حينه، قبل وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.



وأوضح البيان أن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه بالتحقيق في هذا الأمر من قبل السلطات المعنية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين ومحاسبتهم.



كان حريق محدود قد نشب صباح اليوم في إحدى الغرف بالطابق الرابع بديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالدقي، وتم السيطرة عليه تماماً، من قبل قوات الحماية المدنية.