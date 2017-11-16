انطلاق الدورة الثالثة لقمة مصر لريادة الأعمال

وزارة الاستثمار

دعاء حسنى



تعقد منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع المجلس الشرق أوسطى للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال (مكسبي)، قمة مصر لريادة الأعمال السنوية للعام الثالث على التوالى الذى ينطلق اليوم، الخميس، ويستمر حتى بعد غد السبت، فى إطار الاحتفال بالأسبوع العالمى لريادة الأعمال للعام الجارى، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.



أوضح بيتر فان غوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن الهدف من هذه القمة يتمثل فى استعراض جهود ريادة الأعمال فى مصر، وتحديد فرص التطوير والإمكانات المطلوبة لدعم ريادة الأعمال، ونمو المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، علاوة على تشجيع الابتكار، والتطوير، عبر القطاعات المختلفة عن طريق ربط الأطراف الفاعلة الرئيسية فى تلك المنظومة.



تعقد الفاعلية، التى تعد منصة لتبادل المعرفة والخبرات الدولية والإقليمية والمحلية، فى إطار أنشطة مشروع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، «وظائف لائقة لشباب مصر» والممول من الحكومة الكندية بمشاركة ما يزيد عن 300 متحدث، ومشارك من أنحاء العالم من رجال أعمال، ومفكرين، وعلماء، وشباب خريجين، وصناع قرار، علاوة على نخبة من الحكومة المصرية وممثلى شركاء التنمية والإعلام.



تعد هذه القمة تتويجًا واستكمالا لنجاح القمة التى عقدت فى العامين الماضيين؛ وخلال الأيام الـ 3 لهذه القمة التركيز بشكل رئيسى على علم وفن ريادة الأعمال، فى مصر، والفرص المتاحة للتطوير والمهارات والإمكانات التى يجب توافرها من أجل تطوير ريادة الأعمال، وزيادة فرص العمل الناشئة من هذا القطاع، وتشجيع الإبداع والتطوير فى هذا القطاع من خلال الربط بين الأطراف الرئيسية فى النظام الاقتصادى.



ويناقش المؤتمر موضوعات رئيسية منها ريادة الأعمال فى المنطقة العربية، تمويل المشروعات الصغيرة، والمشروعات التعليمية المعنية بريادة الأعمال، والترويج لريادة الأعمال لتمكين المرأة فى المجتمعات الريفية، وريادة الأعمال فى قطاع التدريب المهنى والتدريب، والإبداع، والاتجاهات السائدة، والتحديات التى يواجهها رواد الأعمال.



ويعلن عن الفائزين فى مسابقة ريادة الأعمال الاجتماعية التى تعرف باسم (نواة) للعام الثالث على التوالى، ويختار 4 فرق من بين 820 فريقًا رياديًا للحصول على جائزة.