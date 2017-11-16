التمويل متناهى الصغر يتعاقد مع مركز J-Pal العالمى لرصد احتياجات القطاع

حسن إبراهيم

أحمد الدسوقى



يعكف الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، على تدشين دراسة بالتعاون مع المركز العالمى للأبحاث J-Pal، بهدف رصد المنتجات التى تحتاجها السوق خلال الفترة المقبلة.



قال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد، إنه تم عقد اجتماع أمس مع فريق عمل المركز العالمى بهدف دراسة طبيعة المنتجات التى تحتاجها السوق وأبرزها منتج التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة لرصد الفجوة التمويلية للتعرف على القطاع عن قرب.



يعد J-Pal أحد المراكز الأكاديمية البحثية حول العالم، ويضم 158 باحثا وأستاذا أكاديميا من 51 جامعة، ويستهدف إجراء تجارب علمية لقياس أثر البرامج الهادفة لتنمية المجتمعات، واستخدام النتائج بعد ذلك كأدلة علمية تقدم لصانعى القرار لتعديل السياسات بصورة عامة.



ولفت «إبراهيم» إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من المحاور، أبرزها دور قانون التمويل متناهى الصغر فى تنظيم سوق الإقراض فى مصر، بجانب السماح للجمعيات بتمويل الأنشطة الإنتاجية المدرة للدخل، لكنه يمنع القروض العينية الذى يتيح للجمعيات شراء السلع والمنتجات ثم إعادة بيعها للعميل.



وتابع: «يمكن للجمعيات ومؤسسات التمويل تقديم تلك القروض العينية، وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، ليخرج عن إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية».



من جانبه، قال إيهاب فوزى، أمين الصندوق بالاتحاد، إن القانون سمح بالتمويل متناهى الصغر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن هذا المنتج غير موجود بشكله الرسمى فى السوق، فيما يتيحه عدد ضئيل من الجمعيات الأهلية الكبرى، مشيراً إلى ضرورة دراسة قياس الأثر التنموى للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة، مقارنةً بنظيره التجارى أو التقليدى.



وأضاف أن مستفيدى التمويل متناهى الصغر سجل 2 مليون عميل بقيمة 5 مليارات جنيه، لكن قد يحتاج ما يقرب من 8 ملايين عميل لتمويلات تقدر بـ30 مليار جنيه، وفقاً لأحد الدراسات التى أجراها المدير العام للاتحاد.



فيما قال حسن إبراهيم إن تلك الدراسة التى أجراها الاتحاد اعتمدت على رصد عدد الفقراء والأفراد القادرين على العمل، لتوضح أن هناك 8 ملايين عميل مستهدف قد يحتاج للقرض متناهى الصغر، لذا ينبغى أن تتناول الدراسة التأكد من رغبة تلك الشريحة لتلقى التمويل المحتمل.



وتوقع إيهاب فوزى، أن يلقى المنتج قبولاً واسعاً لدى عملاء القطاع، لاسيما أن %60 من المستفيدين يعملون بمنطقة الصعيد كما أن المجتمع الريفى يفضل استخدام تلك المنتجات.



بينما أشار آدم عثمان، أحد الباحثين بمؤسسة J-Pal، إلى أنه قد يتم تطبيق تجربة مبدئة على السوق المصرية، تستهدف التعرف على رغبته للحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة عبر منتج يندرج تحت إطار صيغة المرابحة وآخر للمشاركة.



وأوضح «عثمان» أنه قد يتم الاسترشاد ببعض النماذج الموجودة فى السوق المصرية منها تجربة جمعية رجال أعمال الإسكندرية الخاصة بمنح المقترضين رؤوس ماشية محلية وسلالة أخرى من الخارج تتسم بارتفاع إنتاجيتها للألبان.



وفى السياق ذاته، قالت نيفين بدر الدين، عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المتغيرات الأخيرة التى طرأت على السوق، ومنها تدشين قانون للنشاط وتبعيته للهيئة العامة للرقابة المالية، أسهمت فى رصد البيانات الأساسية عن عدد الجمعيات الأهلية والمقترضين، بجانب الأنشطة الرئيسية للقطاع، موضحةً أن رصد الفجوة التمويلية سيسهم فى التعرف بدقة على متطلبات السوق عن قرب.



وأضافت أنه بعد التوصل لنتائج تلك الدراسة، فإنه قد يتم إجراء سلسة دراسات أخرى حول أسباب غياب التركيز على تمويل الأنشطة الإنتاجية والتى تستحوذ على %7.5 من إجمالى المحفظة الائتمانية للنشاط، بجانب التعرف على التركيز على المنتجات الائتمانية التى قد تطلبها المرأة.



وأضافت نيفين بدر الدين، عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن ما يقرب من 70 جمعية من الفئة «ج» طلبت الحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة من الجهاز.



فيما فضل حسن إبراهيم، أن يتم توسعة إطار الدراسة بصورة أكبر ليستفيد منها كل العملاء، عكس الدراسة المزمع إجراؤها والتى تسمح للعميل بتلقى تمويل حتى 30 ألف جنيه.