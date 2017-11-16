البحيرة تشترى محطة محولات متنقلة بمائة مليون جنيه

محطتى محولات

عمر سالم



تستعد شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، التابعة للقابضة لكهرباء مصر، لتركيب محطة محولات نقل كهرباء متنقلة، بمنطقة البستان فى الدلنجات، بمحافظة البحيرة، بعد ما قامت بشرائها من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، باستثمارات مالية، تصل إلى 100 مليون جنيه.



وكشف محمد السيد سطوحي، رئيس شركة البحيرة فى تصريح لـ «اV لمال»، انه من المقرر توريد المحول خلال أيام، ضمن الخطة التوسعية للشركة، موضحاً أن قدرة محطة المحولات تصل إلى 40 ميجا فولت أمبير، وشرائها عبر الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التى قامت باستيراده من الخارج لصالح شركة البحيرة.



أضاف سطوحى أن المحول متنقل، للقضاءعلى أى انقطاعات للتيار الكهربائي، لمواجهة انخفاض الجهد المتكرر بمحافظة البحيرة، كما أن الشركة تستهدف تنفيذ عدد ضخم خلال الفترة المقبلة من المحولات، والأكشاك والكابلات الكهربائية.



كما أن الشركة استطاعت تركيب 172 ألف عداد بكارت، من إجمالى 2.3 مليون مشترك، كما تعمل بكامل طاقتها حتى تستبدل جميع العدادات، لتصبح بكارت مسبوق الدفع.



تمتلك شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء شبكة توزيع من أكبر الشبكات على مستوى الجمهورية، تمتد باتساع محافظة البحيرة، ومدينة السادات، ومركز الخطاطبة، بمحافظة المنوفية، ومحافظة مطروح، وعلى طول الساحل الشمالى حتى السلوم.



ويبلغ عدد المشتركين بالطاقة الكهربائية 1.5 مليون مشترك على الجهدين المتوسط والمنخفض.



كشف مصدر مسئول فى الشئون التجارية لشركة البحيرة، عن أن الشركة خصصت 65 مليون جنيه، لتحويل الخطوط والكابلات الهوائية إلى أرضية، خلال الفترة والعام المالى الجارى 2017 / 2018.



وأشار المصدر فى تصريح لـ «المال»، إلى أن الانتهاء من تنفيذ أعمال ضمن تلك المشروعات، بقيمة تصل إلى 6 ملايين جنيه، خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر الماضى، عبر شركات محلية، منها الماكو، وإيجيماك، وغيرها، وحالياً توريد ما لايقل عن 100 كشك كهرباء، لصالح شركة البحيرة، من أجل تحسين الشبكة الكهربائية، استعداداً للصيف المقبل.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت عن خطة بنقل خطوط الضغط العالى للقضاء على أى مخاطر، وإحلال الخطوط الهوائية المطلوب بكابلات أرضية، أو تغيير مسارها، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة بمليار جنيه للمرحلة الأولي.



تستهدف الوزارة من الخطة الحالية تغير 2481 كلم، على مستوى الجمهورية من كابلات هوائية إلى أرضية، أو مدفونة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تنتهى منها العام المالى الجارى.