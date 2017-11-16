600 مليون جنيه قروضاً لصغار مربى الثروة الحيوانية والداجنة

منى محرز نائب وزير الزراعة

منى محرز: دراسة معاملة مشاريع الألبان كأنشطة زراعية فى المحاسبة الضريبية

سيف ثابت: 450 مليون جنيه استثمارات جهينة فى الإنتاج الحيوانى



محمد ريحان وأسماء السيد



وفرت البنوك المحلية قروضًا بقيمة 600 مليون جنيه، لصغار المربيين فى قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، منذ ضم القطاع لمبادرة البنك المركزى لتوفير قروض ميسرة بفائدة %5، بحسب تصريحات نائب وزير الزراعة، منى محرز.



قالت منى محرز خلال المؤتمر السنوى السادس لتنمية مزارع الألبان الذى نظمته شركة جهينة للصناعات الغذائية، إن المستفيدين من المبادرة، فى قطاع الثروة الحيوانية والداجنة يقترب من 500 مستفيد حتى الآن.



كان البنك المركزى قد قرر فى يوليو 2017، تخفيض الحد الأدنى لحجم الأعمال «المبيعات/ الإيرادات السنوية» للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة فى المجال الزراعى، والتصنيع الزراعى، والألبان، والأعلاف، والثروة السمكية، والداجنة، والحيوانية، ليصبح من 250 ألف جنيه «بدلاً من مليون جنيه» وحتى أقل من 50 مليون جنيه، بهدف منحها تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض %5 تحت مظلة المبادرة الصادرة فى 11 يناير 2016.



وأشارت محرز إلى أن الوزارة تعمل حاليا على خطة لتطوير المجازر، والمزارع، والوحدات البيطرية، فضلا عن حل المشاكل المواجهة للقطاع الحيوانى، والداجنى، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الألبان واللحوم وغيرها.



وأضافت، أن التواصل يجرى حاليا مع الجهات المعنية لمعاملة مشاريع إنتاج الألبان، كنشاط زراعى فى مجال المحاسبة الضريبية، والكهرباء، والمياه، بهدف تقليل تكلفة المنتج النهائى، سواء من اللحوم أو الألبان.



من ناحية أخرى كشف سيف ثابت، الرئيس التنفيذى لشركة «جهينة» للصناعات الغذائية، أنها ضحت استثمارات على مدار 5 أعوام بقيمة 450 مليون جنيه، فى الاستثمار الحيوانى.



أوضح أن شركته، لا تعتزم ضخ استثمارات جديدة فى الإنتاج الحيوانى، حال قيام موردى اﻷلبان بالتوسع فى استثماراتهم وتلبية احتياجات المُصنعين، لافتًا إلى أن التعويم دعم استثمارات المزارع بسبب ارتفاع تكلفة الألبان المستوردة بشكل كبير.



وأشار إلى أن شركته نجحت من خلال استثماراتها الحيوانية، فى تغطية ما يقارب %10 من احتياجاتها من اﻷلبان، لافتًا إلى أن الفجوة بين ما توفره مزارع الألبان وما تحتاجه المصانع دفعت شركته لاختراق مجال الإنتاج الحيوانى.



ولفت إلى أن «تعويم الجنيه» أثر بشكل سلبى على القوة الشرائية، لافتًا إلى أنها بدأت تتعافى بشكل جزئى حاليا، ومن المتوقع استمرار تحسنها خلال الفترة المقبلة، ما يدعم ربحية الشركات.