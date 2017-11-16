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بنـــوك
بنك EBRD يقرض QNB الأهلى 20 مليون دولار لتمكين المرأة
الخميس 16 نوفمبر 2017 12:55 م
QNB
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QNB
المال ـ خاص
وقع بنك قطر الوطنى الأهلى مصر QNB قرضًا مع البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار EBRD بقيمة 20 مليون دولار أمريكى لتمكين المرأة، وبذلك ارتفع حجم التعاون بين البنكين فى مجال المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر إجمالى مبلغ 200 مليون دولار، وفق بيان.
ويعد هذا القرض هو الأول الذى يتم تقديمه فى إطار برنامج «المرأة فى مجال الأعمال» الذى أطلقه البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر مؤخراً، والذى يهدف بدوره إلى تمكين المرأة اقتصاديا. ويقدم البرنامج تمويلاً من خلال البنوك المحلية إضافة إلى الاستشارات المالية والتدريب والدعم لرائدات الأعمال والشركات و المشروعات التى تقودها المرأة المصرية، وفق البيان ذاته.
ولن يقتصر دور البنك الأوروبى على التمويل بل أيضا تقديم برنامج تعاون فنى لبنك QNB الأهلى وغيره من المؤسسات المالية الشريكة من خلال بناء القدرات وتنمية المهارات من أجل تحقيق فهم أفضل لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تقودها المرأة، بالإضافة إلى تسخير كل الموارد المتاحة لدعم مبادرة الشمول المالى.
كما سيتم تقديم الدعم الاستشارى للمشاريع التى تقودها المرأة بشكل مباشر بهدف تزويدهم بالخبرات اللازمة من خلال مساعدتهم فى إعداد البيانات المالية و تنظيم دورات تدريبية و وورش عمل و فعاليات تواصل مثل الندوات وخلافه.
وقال محمد الديب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لبنك QNB الأهلى، إن مصرفه يتعاون مع البنك الأوروبى من أجل دعم المرأة فى سوق العمل المصرى وتشجيعها على المشاركة فى ملكية وإدارة وتطوير المشاريع المختلفة ومساعدتها على إيجاد حلول مبتكرة للقاء التحديات التى يواجها سوق العمل، وإتاحة الظروف الملائمة للتعامل مع النظام المصرفى، وتوفير المزيد من الفرص للنساء للوصول إلى المنتجات والخدمات المصرفية، وتشجيع الوعى الاستثمارى بين النساء.«
ويعد بنك QNB الأهلى واحد من المؤسسات المالية الرائدة فى مصر و التى انشات فى ابر يل 1978 وهو يحتل المرتبة الثانية ﻛﺄكبر ثانى بنك خاص فى مصر، هو بنك متكامل الخدمات ينظم مختلف الخدمات التجارية المتنوعة فى نموذج متوازن يشمل تقديم الخدمات المصرفية للشرﻛﺎت، الإفراد، و المؤسسات.
قد أسس البنك مجموعة من الشرﻛﺎت التابعة له فى مختلف المجالات و تعد شبكة فروع البنك الموجودة +200 فرع -بجميع أنحاء الجمهورية هى أحد وسائل تعزيز الخبرات و توفير الاستشارات والذى بدوره يخدم أكثر من 850,000 عميل فى مصر، بالإضافة إلى مركز اتصال على مدار الساعة، من شأنه تسهيل الوصول إلى النظام المصرفى، جنبا إلى جنب مع احدث حلول الدفع المبتكرة مثل م فيزا، الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
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