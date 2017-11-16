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عقـــارات
95 طلبًا للإيجار والتمليك من شاغلي وحدات القطامية للنقل للأسمرات
الخميس 16 نوفمبر 2017 12:48 م
الوحدات السكنية 22
أخر الأخبار
الوحدات السكنية 22
بدور إبراهيم
صرح اللواء حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بأن عدد الطلبات المقدمة حتى أمس من شاغلي الـ9 عمارات الأولى، بمشروع الـ129 عمارة التابعة للهيئة بالقطامية بمدينة القاهرة الجديدة، للحصول على وحدات فى مشروع الأسمرات بلغ 60 طلباً للإيجار، و35 طلباً للتمليك.
وأوضح رزق، أن اليوم الخميس، هو آخر فرصة للمواطنين الذين شغلوا الوحدات السكنية بالعمارات التالية، بدون وجه حق: (47 – 48 – 49 – 50 – 52 – 53 – 56 – 57 – 62)، والتي صدر لها قرارات إزالة، بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية، لسحب كراسات الشروط والإقرارات، وتقديم مستندات الحجز، وسداد المقدمات الخاصة بالوحدات السكنية بالأسمرات، وذلك بمكتب الهيئة بالعنوان (عمارة رقم 48 مشروع إسكان المستقبل 3 بالتجمع الثالث بالقطامية)، حتى الساعة 4 مساء اليوم.
وأضاف: المواطن الذي يقوم بسحب الكراسة، واستيفاء البيانات والإقرارات، واختيار نظام التعاقد (إيجار / تمليك)، وتقديمها خلال المدة المحددة، وسداد المبالغ المالية المطلوبة، سيتم التعاقد معه على وحدة سكنية بحي الأسمرات بالمقطم، ولن يتم تسليمه العقد والوحدة السكنية إلا بعد قيامه بإخلاء الوحدة المُقتحمة بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية، وتسليمها للهيئة.
وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إلى أن الهيئة حلت مشكلة التعديات على الوحدات السكنية بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، من خلال شراء 1200 وحدة سكنية (كلها مفروشة بالأثاث) بمشروع الأسمرات بالمقطم من محافظة القاهرة، لتسكين المواطنين الذين شغلوا الوحدات السكنية بالمشروع بدون وجه حق، فى فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة يناير، وتم طرح الوحدات عليهم بنظامي التمليك والإيجار.
الإسكان
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