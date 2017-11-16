الحكومة تعتزم تعديل قانون بنك الاستثمار القومى

هالة السعيد 1

❐ إعادة تشكيل اللجنة المسؤولة عن حصر الأصول.. ومقترحان أمام «العدل» للإدارة



أحمد عاشور



تعتزم الحكومة إجراء تعديل على القانون المنظم لبنك الاستثمار القومى، ضمن خطة إعادة الهيكلة التى تقودها وزارة التخطيط.



وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الفترة الحالية تتطلب تعديل القانون المنظم لبنك الاستثمار ، بهدف تعزيز قدرته على تحقيق العمل التنموى.



وتأسس بنك الاستثمار القومى بموجب القانون 119 لسنة 1980 بغرض تمويل المشروعات التنموية المدرجة فى خطة التنمية الاقتصادية، ويسهم فى 13 شركة وهيئة خاصة وتم نقل تبعيته فى 2012 لوزارة التخطيط بدلا من وزارة المالية.



و يعانى البنك من خسائر متراكمة، وتقول الحكومة إن إنهاء ملف التشابكات المالية مع الوزارات المختلفة سيسهم فى الحد من تلك الخسائر.



وشكلت السعيد، لجنة برئاستها لبدء إجراءات إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى، وتضم اللجنة كلاً من لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ومحمد معيط نائب وزير المالية، وخالد سرى صيام الخبير القانونى ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق، وأحمد الصياد رئيس البنك.



وتعمل اللجنة على فض كل التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والجهات الحكومية المختلفة، وستتم الاستعانة باستشارى عالمى لاستكمال هيكلة البنك والتخلص من جميع مديونياته.



من ناحية أخرى علمت «المال» أنه تمت إعادة تشكيل اللجنة المسئولة عن دراسة آليات التعامل مع الأصول غير المستغلة فى خطوة قالت الوزيرة إنها تستهدف التحرك سريعا لتسجيل ملكية العديد من الأصول فى ظل اكتشاف عدم وجود سند يثبت الملكية.



وذكرت الوزيرة أنها رفعت مقترحين لوزارة العدل، بخصوص الجهة المنوط بها إدارة الأصول، سواء فى شكل شركة أو جهاز.



وكانت الحكومة تخطط لإنشاء صندوق أملاك السيادى لإدارة تلك الأصول قبل ما يزيد على العام، وتم بالفعل تخصيص 5 مليارات جنيه لهذا الغرض فى موازنة الدولة للعام الحالى.