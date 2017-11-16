المركزى يدرس الاستحواذ على حصة حاكمة بشركة ضمان الائتمان

لبنى هلال

❐ «مصر - إيران» يعرض التخارج.. و 19 مليار جنيه إجمالى ضمانات الشركة لمليونى مشروع



أمنية إبراهيم وسيد بدر



يدرس البنك المركزى المصرى، الاستحواذ على حصة حاكمة بشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC، فى إطار عملية إعادة هيكلة واسعة لها، تجرى تحت إشرافه، بغرض تعزيز دورها فى مجال ضمان التمويلات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



يبلغ رأسمال "CGC" المصرح به والمدفوع 25 مليون جنيه، ويساهم فيها 8 بنوك، هى: الأهلى المصرى، القاهرة، التنمية الصناعية والعمال، الاستثمار العربى، مصر- إيران، SAIB، قناة السويس، كريدى أجريكول، إلى جانب شركتى مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، تبعا لما هو منشور على الموقع الإلكترونى للشركة.



وقالت مصادر لـ«المال»، إن البنك المركزى يفاضل بين شراء مساهمات البنوك فى الشركة، أو ضخ رأسمال كبير يضمن سيطرته على حصة حاكمة، تؤهله لتدعيم عمليات CGC فى مجال ضمان القروض خلال الفترة المقبلة.



وأضافت أن بعض المساهمين، مثل بنك مصر – إيران، عرض فعليا التخارج وبيع حصته بالكامل، المقدرة بنحو %8، لصالح البنك المركزى.



وتمتلك «ضمان مخاطر الائتمان» 7 فروع فى شمال وجنوب القاهرة وطنطا والإسكندرية والمنيا وأسيوط والإسماعيلية، وهى الوحيدة المتخصصة فى ضمان الائتمان والتمويل الممنوح من البنوك والمؤسسات المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة.



وبلغت قيمة الائتمان الممنوح من البنوك بضمان الشركة 40.569 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، بينما سجلت قيمة الضمانات الصادرة 19.062 مليار جنيه لقرابة 2 مليون مشروع صغير ومتوسط.



وحصلت الشركة على غطاء ضمانى بقيمة مليار جنيه من البنك المركزى خلال العام الماضى، وكشفت لبنى هلال، نائب المحافظ للاستقرار النقدى، ورئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات صحفية نهاية أكتوبر الماضى، عن قرب الانتهاء من إجراءات هيكلة CGC، لافتة انها تعد إحدى أهم أدوات تشجيع البنوك على منح التمويل للشركات الصغيرة، خاصة التى تمر بمرحلة تحت التأسيس، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى التى تستهدف ضخ 200 مليار جنيه لقطاع الـSMEs خلال 4 سنوات تنتهى فى 2019.



يشار إلى أن النسخة الأولى من القانون المقترح للجهاز المصرفى تنص على السماح للبنك المركزى المصرى بإصدار التراخيص اللازمة للتوسع فى تدشين شركات ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة.