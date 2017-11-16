ميناء الزيتيات يستقبل 8500 طن بوتاجاز

ميناء الزيتيات

نادية صابر



يصل ميناء الزيتيات -اليوم الخميس- السفينة "أرزوجاز"، وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز، قادمة من ميناء ينبع.



ويشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة ليلى أوف سى، وعلى متنها 220 سيارة، قادمة من جدة، وتغادر السفينة حاجة زينب، على متنها 8 آلاف طن دقيق وسكر متجهة إلى الصومال.



على جانب آخر، يستعد ميناء سفاجا لاستقبال 3 سفن، وهى: أمانة، بوسيدون اكسبريس، النوى اكسبريس، وعلى متنهم 300 راكب، و162 شاحنة بضائع، و4 شاحنات عفش ركاب، و14 سيارة، وتغادر السفينتين عمان والرياض، على متنهم 579 راكبًا و22 شاحنة و56 سيارة.



على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1064 راكبًا بميناء نويبع، وتداول 70 شاحنة، ويستعد لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 341 راكبًا و11 برادًا و7 تريلات و30 سيارة.



وشهد الميناء -أمس- استقبال السفينة سينا وعلى متنها 395 راكبًا، و9 برادات و13 تريلا و2 سيارة و2 باص جيت، وغادرت السفينتين أيلة وسينا، وعلى متنهم 328 راكبًا و22 برادًا و8 تريلات و3 سيارات و2 باص جيت.