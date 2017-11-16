مينا كابل تستحوذ على نصيب الأسد بإيرادات أوراسكوم للاتصالات

بنك الاستثمار فاروس

مصطفى طلعت



أعلن بنك الاستثمار "فاروس"، أن شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكابلات البحرية "مينا كابل"، استحوذ على نصيب الأسد من إجمالي إيرادات أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، خلال الربع الثالث من العام الحالي.



و"مينا كابل" مملوكة بنسبة 100% لأوراسكوم للاتصالات، واستحوذت على 193 مليون جنيه من إجمالي الإيردات الكلية البالغة 358.9 مليون جنيه، حسب القوائم المالية عن فترة الثلاثة أشهر من يوليو إلى سبتمبر الماضي.



وأكد "فاروس" في مذكرة بحثية حديثة، أن أوراسكوم حققت إجمالي إيرادات بقيمة 358.9 مليون جنيه، خلال الربع الثالث، بارتفاع قدره 1.9 مرة سنويًا، نتيجة استمرار تأثير تعويم العملة المحلية.



وأشار البنك إلى أن مينا كابل ساهمت بالحصة الأكبر في أرباح الشركة قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، بعد أن أفصحت عن ربحية بقيمة 72.7 مليون جنيه، بزيادة 2.8 مرة على أساس سنوي، و19.1% بشكل ربعي.



من ناحية أخرى، ذكر "فاروس" أن تعويم الجنيه أدى دورًا رئيسيًا في النمو الذي تحقق على مستوى التسعة أشهر الأولى، لكن تأثيره سيخفت في الربع الرابع من 2017، مع استقرار أسعار الصرف بالمقارنة مع العام.



وتحولت "أوراسكوم" للربحية خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، بقيمة 239.9 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 38.7 مليون جنيه، بالفترة المقارنة من العام الماضي، لأنها رفعت خسائرها خلال الربع الثالث إلى 119.4 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 46.8 مليون جنيه رغم نمو الإيرادات.



وأبقى البنك تقييمه العادل لسهم أوراسكوم عند 0.94 جنيه، مشيراً إلى أن الافتقار الاستراتيجي لخطط التوسع وزيادة استخدم النقدية سيضع سقفًا لحركة سعر السهم، وأن شركتها الشقيقة كوريولينك العاملة فى كوريا الشمالية، تمثل بمثابة الحافز الأوحد لأداء السهم، ما سنتابعه عن كثب خلال الفترة المقبلة.



وتمتلك "أوراسكوم" 75 % من "كوريولينك"، ولجأت لتصنيفها كشركة شقيقة بعد تزايد حدة القيود والصعوبات المالية والتشغيلية التى تواجه "كوريولينك" نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على كوريا بسبب برنامجها النووى.