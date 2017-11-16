انقطاع مياه الشرب عن مناطق بالقاهرة 24 ساعة

محطة المياه

المال - خاص



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "الزهراء – عين شمس – شارع أحمد عرابي ومتفرعاته – شارع العشرين ومتفرعاته – شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته"، ابتداءًا من الساعة 4 مساء غد الجمعة، وحتى الـ4 صباح السبت، نظراً لتنفيذ الشركة مشروع لتحسين ضغوط المياه بمنطقة عين شمس.



وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.