إعمار بروبرتيز تبيع 800 مليون سهم بـ 1.3 مليار دولار

سهم

خالد بدر الدين



أعلنت شركة "إعمار بروبرتيز" الإماراتية للتنمية العقارية، عن بيع -اليوم الخميس- حصة قدرها 20% فى اكتتاب عام بـ 4.82 درهم ( 1.31 مليار دولار)، فى أكبر عملية طرح فى سوق مال دبى منذ عام 2014.



وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن شركة إعمار بروبرتيز -التى تتخذ من إمارة دبى مقرًا لها- وصاحبة أطول ناطحة سحاب فى العالم باعت 800 مليون سهم بسعر السهم 6.03 درهم، وأن السعر الذى طرحته فى البداية كان يتراوح بين 5.7 إلى 9.6 درهم للواحد.



واستطاعت شركة إعمار أن تنفذ عملية البيع حتى بعد أن خسرت أسهم شركات دول مجلس التعاون الخليجى الست، 19 مليار دولار فى بورصاتها خلال الأسبوع الماضى، بسبب حملة المملكة السعودية التى شنها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، واحتجز فيها أمراء و مليارديرات ووزراء لهم استثمارات ضخمة فى دول المجلس، لاسيما سوق العقارات الإماراتية، ما أدى لهبوط أسعار أسهم شركة إعمار بروبرتيز 5 % خلال الأسبوعين الماضيين.