17.61 جنيه أعلى سعر لشراء الدولار

الدولار 13

هبة حامد



استقر سعر الدولار في أغلب البنوك، مع نهاية تعاملات الأسبوع -اليوم الخميس- ليسجل أعلى سعر للشراء 17.61 جنيه، في 4 بنوك هي: الاستثمار العربي، والأهلي المتحد، والإمارات دبي الوطني، والتعمير والإسكان.



ورفع البنك المركزي سعر الدولار، ليسجل 17.59 جنيه للشراء، و17.69 للبيع.



واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ليسجل 17.60 جنيه للشراء، و17.70 للبيع.



وفي بنك المصري لتنمية الصادرات سجل سعر الدولار 17.60 جنيه للشراء، و17.71 للبيع.



وعن سعر الدولار في بنك الإسكندرية استقر عند 17.58 جنيه للشراء، و17.68 للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة عند 17.58 جنيه للشراء، و17.68 للبيع.