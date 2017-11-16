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أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
17.61 جنيه أعلى سعر لشراء الدولار
الخميس 16 نوفمبر 2017 11:12 ص
الدولار 13
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هبة حامد
استقر سعر الدولار في أغلب البنوك، مع نهاية تعاملات الأسبوع -اليوم الخميس- ليسجل أعلى سعر للشراء 17.61 جنيه، في 4 بنوك هي: الاستثمار العربي، والأهلي المتحد، والإمارات دبي الوطني، والتعمير والإسكان.
ورفع البنك المركزي سعر الدولار، ليسجل 17.59 جنيه للشراء، و17.69 للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ليسجل 17.60 جنيه للشراء، و17.70 للبيع.
وفي بنك المصري لتنمية الصادرات سجل سعر الدولار 17.60 جنيه للشراء، و17.71 للبيع.
وعن سعر الدولار في بنك الإسكندرية استقر عند 17.58 جنيه للشراء، و17.68 للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة عند 17.58 جنيه للشراء، و17.68 للبيع.
أسعار الدولار
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