إعادة 23 عملية ملغاة على أسهم الوطنية لمنتجات الذرة

الشركة الوطنية لمنتجات الذرة 99

رجب عز الدين:



أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الخميس، عن إعادة بعض العمليات الملغاة على سهم الوطنية لمنتجات الذرة لتعذر شطبها من قبل شركة مصر للمقاصة.



وألغت البورصة فى وقت سابق جميع العمليات المنفذة على سهم الوطنية لمنتجات الذرة خلال جلسة تداول 14 نوفمبر الجارى.



وقالت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أمس الأربعاء، إنها تجد صعوبة فى إلغاء بعض العمليات المنفذة بنظام الشراء والبيع خلال نفس الجلسة.



وقررت إدارة البورصة اليوم، إعادة 23 عملية من العمليات الملغات إلى قاعدة بيانات البورصة .



ورفعت شركة "كاير ثري إيه" الدولية للصناعات السعر المقدم لشراء شركة الوطنية لمنتجات الذرة إلى 51 جنيهاً للسهم، بزيادة 13.3% على السعر السابق البالغ 45 جنيها.



وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان منشور على شاشات تداول البورص أمس ، إن ذلك جاء بناء علي المفاوضات التي تمت بين مقدم العرض والمساهم الرئيسي، وقد وافقت الهيئة علي التعديل في إطار أهداف المادة 327 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992، إرساء لمبدأ الشفافية الكاملة وحماية مصالح المساهمين.



ورفضت الرقابة المالية، أمس الأول ، العرض المنافس المقدم من شركة "إيه دى إم إنترناشيونال إس إيه آر إل"، لشراء كامل أسهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، علما بأنه قد سبق للهيئة رفض عرض مقدم من نفس الشركة بسعر 35.56 جنيه للسهم.



وقالت مصادر لـ "المال" أمس، إن شركة "ADM " السويسرية تدرس جميع الخيارات القانونية للرد على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رفض عرضها للاستحواذ على شركة الوطنية لمنتجات الذرة.



وأشارت المصادر إلى أن رفض الرقابة المالية لعرض "ADM" يعود لمراعاة مصالح الشركة المستهدفة بالعرض وعدم المساس بأعمالها ومباشرة أنشطتها.



ويبلغ رأسمال الوطنية للذرة 295.12 مليون جنيه، موزعاً على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.



ويتوزع هيكل ملكية شركة الوطنية للذرة بواقع 42.5% لشركة مصر المالية للاستثمارات، والتى عينت كلا من شركة فاروس المالية والتميمى القانونى كمستشارين لتخارجها، و9.6% للبنك الأهلى المصرى، والذى نشرت "المال" سابقاً موافقته على التخارج، و6% لهاشم غنيم، و4.6% لشركة زاد القابضة، و3.1% لشركة الجبر للاستثمار العقارى، و2.3% لمصرف أبو ظبى الإسلامى، و1.8% لبنك قناة السويس، وتتوزع النسبة المتبقية بين حملة أسهم التداول الحر، ونشرت "المال" فى السابق انسحاب شركة المنى للصناعات الغذائية، وإحدى الشركات التابعة للقابضة المصرية الكويتية، من المنافسة على شراء الوطنية للذرة.



يذكر أن شركة "كايرو ثرى إيه" الدولية للصناعات هى شركة مصرية مملوكة لشركة "سبارك كومديتيز" الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل، وتعمل فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير، أما "ADM" فهى شركة مقيدة ببورصة نيويورك، وتعمل فى إنتاج البذور الزيتية والذرة والقمح والكاكاو.