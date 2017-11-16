مدبولى يعتمد المخطط الإستراتيجى العام للعبور الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولى

بدور إبراهيم :



أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، قراراً وزارياً رقم 1005 لسنة 2017 باعتماد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة العبور الجديدة.

