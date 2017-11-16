السلع التموينية: مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح

صوامع القمح

خالد بدر الدين



أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من يناير المقبل، ويجب أن تكون عروض الأسعار على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.



وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.



وذكرت وكالة رويترز أن الهيئة طلبت وصول العروض بحلول الساعة 1200 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس ومن المنتظر أن تعلن نتيجة المناقصة الساعة 1530 بالتوقيت المحلي في نفس اليوم.







