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سيـــاســة
جيش زيمبابوى يطالب المواطنين بالتحلى بالهدوء
الخميس 16 نوفمبر 2017 01:47 ص
جيش زيمبابوي
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جيش زيمبابوي
وكالات:
طالب المتحدث باسم الجيش فى زيمبابوى الميجور جنرال سيبوسيسو مويو، اليوم الأربعاء، المواطنين بضرورة التحلى بالهدوء.
وأضاف المتحدث، فى تصريحات أوردها راديو (صوت أمريكا): "نتوقع أن تعود الأمور فى البلاد إلى طبيعتها فور الانتهاء من مهمتنا "، محذرًا من أن الجيش سوف يرد بالأسلوب المناسب على أى استفزازات، وأن الرئيس روبرت موجابى وقرينته رهن الاحتجاز فى أمان .
وتابع قائلًا:" إن الأوضاع فى زيمبابوى تحولت إلى مستوى آخر، غير أننا نؤد أن نؤكد أن ما يحدث ليس انقلابًا عسكريًا، وأننا نلاحق فقط المجرمين المحيطين بموجابى الذين ارتكبوا جرائم أدت إلى تعريض المواطنين لمعاناة اقتصادية واجتماعية وتقديمهم إلى العدالة".
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