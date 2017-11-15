EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
بنوك استثمار تقيم سهم المصرية للاتصالات بين 14.10 و16.2 جنيها
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 11:28 م
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
أخر الأخبار
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
بنوك استثمار تقيم سهم المصرية للاتصالات بين 14.10 و16.2 جنيها
مصطفى طلعت
حدد بنكا الاستثمار فاروس والنعيم القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات بين 14.10 و16.2 جنيه على التوالي، في الوقت الذي يتداول فيه السهم حاليا بالقرب من مستوى 13.2 جنيها.
وأبقى بنك الاستثمار فاروس على توصيته المحايدة للسهم، عند قيمة عادلة مقدارها 14.10 جنيه، موضحاً: مازلنا نميل إلى سيناريو الانخفاض من واقع احتمالية التواجد في سوق المحمول، الذي من المرتقب أن يزيد من مصروفات الفائدة، ويخفض الدخل من الاستثمارات (فودافون) نظرا إلى زيادة التنافسية المرتقبة.
يشار إلى أن نصيب المصرية للاتصالات من أرباحها فى فودافون مصر، خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالى، ارتفع إلى 1.7 مليار مقابل 1.1 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.
بنك الاستثمار النعيم، كان أكثر تفاؤلاً، من سابقه، إذ رأى أنه برغم أن توزيعات الأرباح بنهاية العام قد تشكل أحد المخاطر المحتملة في ضوء ارتفاع النفقات الرأسمالية والتزامات الديون لدى الشركة، فإن السهم يعكس ضمنًا عائد يتجاوز 10٪ حتى بافتراض وصول نسبة التوزيعات إلى 50٪، وأوصى البنك بشراء السهم عند 16.2 جنيه.
وذكر النعيم، في ورقة بحثية، أن أرباح المصرية فاقت التقديرات بدعم من ارتفاع الدخل من الشركة الشقيقة، فودافون مصر، إلى جانب النمو القوي لخدمات البيانات، فيما أرجعت إرتفاع الإيرادات إلى خدمات البيانات التي تمثل القوى المحركة للنمو إذ شكلت 30٪ من إجمالي الإيرادات.
يذكر أن أرباح المصرية للاتصالات قد قفزت خلال الربع الثالث من 2017، بنسبة 16% لتسجل مليار جنيه تقريبا خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 867.3 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016، كما قفزت إجمالي الإيرادات بنسبة 34.4 لتبلغ 4.4 مليار جنيه.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا