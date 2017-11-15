الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات

بنوك استثمار تقيم سهم المصرية للاتصالات بين 14.10 و16.2 جنيها



مصطفى طلعت



حدد بنكا الاستثمار فاروس والنعيم القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات بين 14.10 و16.2 جنيه على التوالي، في الوقت الذي يتداول فيه السهم حاليا بالقرب من مستوى 13.2 جنيها.



وأبقى بنك الاستثمار فاروس على توصيته المحايدة للسهم، عند قيمة عادلة مقدارها 14.10 جنيه، موضحاً: مازلنا نميل إلى سيناريو الانخفاض من واقع احتمالية التواجد في سوق المحمول، الذي من المرتقب أن يزيد من مصروفات الفائدة، ويخفض الدخل من الاستثمارات (فودافون) نظرا إلى زيادة التنافسية المرتقبة.



يشار إلى أن نصيب المصرية للاتصالات من أرباحها فى فودافون مصر، خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالى، ارتفع إلى 1.7 مليار مقابل 1.1 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.



بنك الاستثمار النعيم، كان أكثر تفاؤلاً، من سابقه، إذ رأى أنه برغم أن توزيعات الأرباح بنهاية العام قد تشكل أحد المخاطر المحتملة في ضوء ارتفاع النفقات الرأسمالية والتزامات الديون لدى الشركة، فإن السهم يعكس ضمنًا عائد يتجاوز 10٪ حتى بافتراض وصول نسبة التوزيعات إلى 50٪، وأوصى البنك بشراء السهم عند 16.2 جنيه.



وذكر النعيم، في ورقة بحثية، أن أرباح المصرية فاقت التقديرات بدعم من ارتفاع الدخل من الشركة الشقيقة، فودافون مصر، إلى جانب النمو القوي لخدمات البيانات، فيما أرجعت إرتفاع الإيرادات إلى خدمات البيانات التي تمثل القوى المحركة للنمو إذ شكلت 30٪ من إجمالي الإيرادات.



يذكر أن أرباح المصرية للاتصالات قد قفزت خلال الربع الثالث من 2017، بنسبة 16% لتسجل مليار جنيه تقريبا خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 867.3 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016، كما قفزت إجمالي الإيرادات بنسبة 34.4 لتبلغ 4.4 مليار جنيه.