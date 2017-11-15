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اقتصاد وأسواق
وزير النقل: ليس من العدل وجود قيمة موحدة لجميع محطات المترو
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 10:11 م
هشام عرفات وزير النقل
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هشام عرفات وزير النقل
عرفات: نظام عد المحطات سيتم العمل به فى النص الثانى من العام المقبل
أحمد صبرى
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه ليس من العدل أن تكون قيمة التذكرة موحدة لجميع المحطات كما كان معمولا به فى مصر منذ 30 عاما، مؤكدا أن الوزارة ستطبق هذا النظام بحلول النصف الثانى من العام المقبل.
وأضاف فى مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤليتى" على قناة صدى البلد، أن الحكومة لن ترفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق كما أشيع بين المواطنين، مؤكدا أنها بصدد تحديد قيمة التذكرة بما يناسب عدد المحطات، كما هو معمول به فى جميع دول العالم.
وأكد عرفات أن الوزارة تحتاج لـ17 مليار جنيه لتحديث الخط الأول للمترو، على أن يتم التجديد على مرحلتين، مضيفا: الوضع فى الخط الأول مقلق جدا ومن الممكن أن يكون خارج الخدمة فى أى لحظة.
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