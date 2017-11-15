84.6 ملايين حصيلة جمارك السويس من السيارات

المنطقة الحرة للسيارات

المال خاص



أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد خلال شهر أكتوبر، عن 92 سيارة ركوب، وعدد 1030 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة، ونحو 568 بيان جمركى ترانزيت بقيمة إجمالية 213 مليون و439 ألفا و607 جنيهات.



وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 34 مليونا و56 ألفا و343 جنيها، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 9 ملايين و498 ألفا و310 جنيهات بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 43 مليونا و554 ألفا و653 جنيها.



وخلال نفس الفترة بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات خلال شهر أكتوبر 2017 عدد 37 بيانا جمركيا معدات (حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية) بقيمة إجمالية 12 مليونا و198 ألفا و862 جنيها.



كما بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 649 ألفا و296 جنيها، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى مليون و561 ألفا و303 جنيهات بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 2 مليون و210 آلاف و599 جنيها.



وعلى جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر أكتوبر 2017 حوالى 822 بيانا جمركيا بقيمة إجمالية 157 مليونا و666 ألفا و573 جنيها.



كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 12 مليونا و837 ألفا و436 جنيها، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 25 مليونا و795 ألفا و581 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 38 مليونا و633 ألفا و17 جنيها.



وقامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 268 ألفا و629 جنيها.



وبذلك تكون القيمة الإجمالية لسيارات الركوب الملاكى ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر أكتوبر 2017 حوالى 383 مليونا و305 آلاف وخمسمائة و92 جنيها.



ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 47 مليونا و811 ألفا و703 جنيهات، وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخرى 36 مليونا و855 ألفا وثمانمائة و194 جنيها.



ويبلغ إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر أكتوبر 2017 حوالى 84 مليونا و666 ألفا و897 جنيها.