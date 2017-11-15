الدوحة والرياض تقودان خسائر 6 بورصات.. وصعود الكويت

هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة الدوحة والسعودية؛ بسبب هبوط الأسهم العالمية وأسعار البترول، بينما صعد مؤشرا بورصتى الكويت والبحرين فقط بنسب ضعيفة.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية انخفض بحوالى 1% ليصل إلى 6912 نقطة بقيادة سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري الذى نزل سعره بحوالى 1% رغم أنه صعد في الجلسات السابقة بعد نتائج مالية فصلية قوية.





وهوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 1.4% ليسجل 7761 نقطة ليصل لأدنى مستوياته منذ مارس 2011؛ إذ يبدو أنه لا يزال متأثرًا بالعقوبات التي تفرضها أربع دول عربية على الدوحة منذ يونيو الماضى، وهبط سعر سهم شركة أزدان العقارية 6.5% ليبلغ إجمالى خسارته 52% منذ بداية العام حتى الآن.





وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.8% ليصل إلى 14025 نقطة، ومؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.6% لينزل إلى 3468 نقطة، وكذلك مؤشر سوق مال أبو ظبي العام بأكثر من 0.7% ليرتد إلى 4337 نقطة.



