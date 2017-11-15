روحاني: إجبار الحريري على الاستقالة تدخل لا مثيل له

حسن روحاني

روحاني: من المخجل أن يترجى بلد مسلم الكيان الصهيوني لقصف لبنان



سي إن إن



اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، ما وصفه بـ"إجبار" سعد الحريري على الاستقالة من رئاسة وزراء لبنان "تدخل لا سابقة له في التاريخ".



وقال روحاني، خلال اجتماع للحكومة الإيرانية، إن "التدخل في شؤون لبنان وإجبار شخص على تقديم استقالته واستبداله بآخر هو تدخل لا سابقة له في التاريخ"، مضيفا: "على أي قوة تستندون في تدخلكم هذا ولأي مدى تتخيلون أن باستطاعة المال مواصلة التأثير على أوضاع الدول؟!"، بحسب وكالتي أنباء "إرنا" و"تسنيم" الإيرانيتين.



وتابع الرئيس الإيراني بالقول إنه "من المعيب والمخجل أن يترجى بلد مسلم الكيان الصهيوني لكي يقوم بقصف الشعب اللبناني، وأكد أنه "لم يعثر في التاريخ على قصة مماثلة لدولة إسلامية تقدم على هذه التصرفات"، مشددا على أن إيران "ستواصل دعم المظلومين شئتم أم أبيتم، وستكون خصما للظالم وعونا للمظلوم".



وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، المدعوم من إيران، اتهم المملكة العربية السعودية بأنها طالبت إسرائيل بشن حرب على حزب الله ولبنان، وقال إنها أجبرت الحريري على إعلان استقالته من رئاسة الوزراء وتحتجزه في الرياض وهو الأمر الذي نفاه الحريري.