EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
روحاني: إجبار الحريري على الاستقالة تدخل لا مثيل له
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 09:11 م
حسن روحاني
أخر الأخبار
حسن روحاني
روحاني: من المخجل أن يترجى بلد مسلم الكيان الصهيوني لقصف لبنان
سي إن إن
اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، ما وصفه بـ"إجبار" سعد الحريري على الاستقالة من رئاسة وزراء لبنان "تدخل لا سابقة له في التاريخ".
وقال روحاني، خلال اجتماع للحكومة الإيرانية، إن "التدخل في شؤون لبنان وإجبار شخص على تقديم استقالته واستبداله بآخر هو تدخل لا سابقة له في التاريخ"، مضيفا: "على أي قوة تستندون في تدخلكم هذا ولأي مدى تتخيلون أن باستطاعة المال مواصلة التأثير على أوضاع الدول؟!"، بحسب وكالتي أنباء "إرنا" و"تسنيم" الإيرانيتين.
وتابع الرئيس الإيراني بالقول إنه "من المعيب والمخجل أن يترجى بلد مسلم الكيان الصهيوني لكي يقوم بقصف الشعب اللبناني، وأكد أنه "لم يعثر في التاريخ على قصة مماثلة لدولة إسلامية تقدم على هذه التصرفات"، مشددا على أن إيران "ستواصل دعم المظلومين شئتم أم أبيتم، وستكون خصما للظالم وعونا للمظلوم".
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، المدعوم من إيران، اتهم المملكة العربية السعودية بأنها طالبت إسرائيل بشن حرب على حزب الله ولبنان، وقال إنها أجبرت الحريري على إعلان استقالته من رئاسة الوزراء وتحتجزه في الرياض وهو الأمر الذي نفاه الحريري.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا