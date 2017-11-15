التحقيق مع استشاريين بمكتب ممدوح حمزة بتهمة الرشوة

نجوى عبد العزيز

بدأت جهات التحقيق تحقيقاتها الموسعة فى قضية الرشوة الكبرى، عقب ضبط استشاريين من مكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية، ورئيس قطاع المراجعة بشركة النصر للتعدين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عقب حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالى مليون جنيه من صاحب إحدى شركات المقاولات المسند إليها أعمال تطوير ميناء الحمراوين بمدينة سفاجا، والتى يشرف عليها مكتب ممدوح حمزة للاستشارات مقابل تسلم الأعمال المنفذة.