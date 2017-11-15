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سيـــاســة
التحقيق مع استشاريين بمكتب ممدوح حمزة بتهمة الرشوة
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 08:46 م
المهندس ممدوح حمزة
أخر الأخبار
المهندس ممدوح حمزة
نجوى عبد العزيز
بدأت جهات التحقيق تحقيقاتها الموسعة فى قضية الرشوة الكبرى، عقب ضبط استشاريين من مكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية، ورئيس قطاع المراجعة بشركة النصر للتعدين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عقب حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالى مليون جنيه من صاحب إحدى شركات المقاولات المسند إليها أعمال تطوير ميناء الحمراوين بمدينة سفاجا، والتى يشرف عليها مكتب ممدوح حمزة للاستشارات مقابل تسلم الأعمال المنفذة.
وأصدرت جهات التحقيق قرارًا بتفتيش مقر شركة النصر للتعدين، ومكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية، حيث تم ضبط المستندات التى أكدت الوقائع المشار إليها.
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