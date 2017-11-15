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سيـــاســة
موجابي.. نموذج لحكام العالم الثالث الذين لا يزيحهم إلا.. الشديد القوي
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 08:10 م
روبرت موجابي
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روبرت موجابي
حافظ محمود
جاء متأخرًا عنهم.. لكنه نموذج مثالي لهم.. جاء متأخرًا لأنه تولى الحكم عام 1980؛ لأن استقلال بلاده زيمبابوي (روديسيا سابقًا) عن بريطانيا، وتمكن الأغلبية السوداء من الحكم تأخرا بسبب الحرب الأهلية التي استغرقت فترة السبعينيات بين السلطة البيضاء العنصرية والقوى الوطنية السوداء.. بينما بدأ أغلب أقرانه من حكام العالم الثالث حكمهم في فترة الستينيات مع امتداد موجة التحرر الوطني آنذاك..
نعم جاء روبرت موجابي، رئيس زمبابوي، متأخرًا عن أقرانه من حكام العالم الثالث، لكنه منهم بالتأكيد.. فهو من جيل الحكام الذين بزغوا بفضل الثورات واشتياق الشعوب للحرية والاستقلال، واستجابة لنداءات العدالة الاجتماعية، لذا فقد قاد روبرت موجابي ما كان يسمى "الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي" (Zanu)، حتى نجح في النهاية من خلاله فى أن يصبح رئيسًا للوزراء.
لكن ولأن "الثورات تأكل أبناءها" فقد انقلب موجابي– مثله مثل أقرانه من زعماء العالم الثالث الستينيين- على رفقاء الكفاح الثوري، فاتهم بالخيانة رفيق نضاله جوشوا نيكوما، رئيس الاتحاد الشعبي الإفريقي لزيمبابوي (ZAPU)، والذي تولّى وزارة الداخلية في حكومته، وأرسل قوات للتخلص من أنصاره، ما أسفر عن مصرع 20 ألف شخص.
وهو منهم أيضًا؛ لأنه آمن بضرورة إحداث تغيرات عميقة في بنية الملكية بالمجتمع من أجل تحقيق حلم العدالة الاجتماعية، حتى ولو مارس ذلك بأسلوب اتسم بالشعبوية والتهور، ففي فبراير عام 2000 انطلقت برعايته حركة احتلال المقاتلين السابقين في حرب الاستقلال للمزارع المملوكة للأقلية البيضاء. وكان التبرير الرسمي لذلك هو أن الأمر يستهدف تصحيح أوجه عدم المساواة الموروثة عن الماضي الاستعماري، وفي إطار هذه الحركة تم تجريد أكثر من 4 آلاف من المزارعين البيض فى زيمبابوى (من إجمالي عدد 4500 مزارع أبيض من مزارعهم)، لكن هذه الحملة جرّت عليه عداوات كثيرة من الدول الغربية التي وصفته بالعنصرية ضد البيض.
وهو منهم أيضًا لأنه مثل معظمهم لم يستطع، بسبب العديد من المتغيرات الدولية والمحلية، الحفاظ على ثبات نظامه الأيديولجي، ففي عام 1991 تخلت "الجبهة الوطنية الحاكمة" في زيمبابوي عن الماركسية اللينينية واعتمدت اقتصاد السوق.
وهو منهم لأنه وبعد الانقلاب على رفقاء الدرب وسقوط اللافتات الأيديولوجية، لم يبق أمامه إلا محاولة التمسك بالسلطة بأي وسيلة، فكان التلاعب المستمر بالانتخابات، وترهيب المنافسين في الانتخابات، واستبدال نائبه جويس موجورو ليحل محله وزير العدل إيمرسون منانجاجوا، وأخيرًا حملات التطهير الأخيرة التي راح ضحيتها منانجاجوا أيضًا، وتوقع بأنه سيأتي بجريس زوجته نائبًا له، وهو أمر يتشارك فيه أيضًا مع العديد من رؤساء المد الثوري لما بعد مرحلة التحرر الوطني الذين انقلبوا على أعقابهم في نهايات حيواتهم ليبحثوا لأنفسهم عن "ورثة"، وبفضل أن يكونوا من بين أفراد عائلاتهم!
وأخيرًا هو من هؤلاء الحكام لأنه ما كان لينزاح طواعية عن السلطة، بل كان لا بد هنا من تدخل "الشديد القوي"، ونعني به الجيش الذي انقلب عليه وتحفَّظ عليه هو وزوجته في مكان آمن، تحت ادعاء أنه لا يستهدف حكمه.. بل يستهدف من يحيطونه من أشرار!
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