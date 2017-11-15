

كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن زيادة التمويلات الخاصة بالوحدات العقارية غير السكنية بنسبة 21.4%، في الفترة من بداية يناير إلى نهاية أغسطس 2017، مقابل 4.9% في نفس الفترة من العام الماضي 2016.

وأضاف التقرير أن حجم التمويلات في تلك الفترة من عام 2017 بلغت حوالي 265.1 مليون جنيه، مقابل 36.7 مليون خلال تلك الفترة من 2016.