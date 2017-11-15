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عقـــارات
الرقابة المالية : 21.4 % زيادة بحجم تمويلات العقارات غير السكنية
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 07:28 م
الرقابة المالية
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الرقابة المالية
محمود زكي
كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن زيادة التمويلات الخاصة بالوحدات العقارية غير السكنية بنسبة 21.4%، في الفترة من بداية يناير إلى نهاية أغسطس 2017، مقابل 4.9% في نفس الفترة من العام الماضي 2016.
وأضاف التقرير أن حجم التمويلات في تلك الفترة من عام 2017 بلغت حوالي 265.1 مليون جنيه، مقابل 36.7 مليون خلال تلك الفترة من 2016.
ولفت إلى زيادة حجم التمويلات العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري، بداية من يناير من العام الحالي إلى سبتمبر الماضي بقيمة 495 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا أن إجمالي حجم التمويلات من يناير إلى سبتمبر 2017 بلغ حوالي 1.24 مليار جنيه، مقابل 746 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
الرقابة المالية
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