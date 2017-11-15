صحة النواب: 40 مليار جنيه حصيلة متوقعة لرسوم التأمين الصحى الشامل

مجلس الشعب



ياسمين فواز



تدرس لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة محمد العامرى، تعديل قيمة الرسوم المستقطعة علي عدد من السلع لتمويل مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، تمهيدا لإقراره في أقرب جلسة عامة، وسط توقعات بأن تبلغ حصيلة رسوم القانون الجديد بين 20 – 40 مليار جنيه خلال العام الأول لتطبيق .



يفرض مشروع القانون، عددا من الرسوم علي بعض السلع، أبرزها تحصيل 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ، غير السجائر، و10 آلاف جنيه، عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج، و20 ألفا عند استخراج تراخيص الصيدليات، وجنيه على كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، و1000 جنيه عند تجديد تراخيص العيادات الطبية والصيدليات والمستشفيات، و500 ألف عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع، و250 ألفا عند التجديد.



وتشمل مصادر التمويل المقترحة أيضًا، فرض 20 جنيهاً على كل طن أسمنت مصنّع محلياً أو خارجيًّا، و50 جنيهاً على كل طن حديد، و5 جنيهات على كل متر من «رخام، بورسلين، جرانيت».

وأكد عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تدرس تعديل طريقة احتساب الرسوم لتُحسب بالنسبة المئوية علي الطن، مشيرا إلي أن ذلك من شأنه توفير قيم أعلي لصالح تمويل المشروع.

وقال لـ"المال" إن النسبة المئوية، يضمن تحريكها وفقًا لسعر السوق، لافتا إلي أن هناك إجماعًا داخل اللجنة علي ذلك.

وأكد أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة، أنه من المتوقع أن يتم تحصيل رسوم واشتراكات خلال السنة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، نحو 20 إلى 40 مليار جنيه.

وكشف عن أن الحكومة توقعت أن تصل تكلفة الفرد بنظام التأمين الصحي الجديد لنحو 1300 جنيه، وهو الأمر الذي اعترض عليه النواب، خصوصا أن متوسط التكلفة الاكتوارية للفرد تصل إلى 2000 جنيه.

