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طاقة
توقيع عقد كهربة إشارات سكة حديد أسيوط- نجع حمادى
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 06:30 م
قطار فاخر
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قطار فاخر
محمود محسن
شهد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، توقيع عقد مشروع كهربة إشارات خط "أسيوط- نجع حمادى" بطول 180 كم، الذى تم توقيعه بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالس الإسبانية، ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط "القاهرة– أسوان" لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات.
وقال هشام عرفات، وزير النقل، إن الهدف من تحديث نظم الإشارات على هذا الخط استبدال نظام الارتباط الميكانيكى الحالى بنظام إلكترونى حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4، لافتًا إلى أن التصميم الجديد لنظم الإشارات والاتصالات يسمح بمسير القطارات بسرعة 160 كم/ س بدلًا من120 كم/ س.
وأكد أن مسير القطارات على هذا الخط سيكون بمعدلات أمان عالية جدًّا مع التحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة الإلكترونية، دون الاعتماد على العنصر البشرى، وسيؤدى النظام الجديد إلى زيادة عدد القطارات من 124 قطارًا لـ221 قطارًا في اليوم، وتخفيض زمن الرحلة وتحقيق الأمان للركاب.
وأضاف عرفات أن النظام الجديد يضمن رفع كفاءة أحواش المحطات فى أعمال المناورة والتخزين بأمان تام فى فترة قصيرة، كما تتم متابعة مسير القطارات من خلال شاشات الكمبيوتر لحظة بلحظة مع عمل المزلقانات أجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية مما يحقق الأمان للمركبات المارّة ويحد من حوادث المزلقانات.
وأوضح أن النظام الجديد يحتوى على نظام اتصالات مميز يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، ويتم تسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل، مشيرًا إلى أنه يمكن من خلال هذا النظام تسجيل ومتابعة جميع الأعطال لحظة بلحظة، وبيان وقت وتاريخ الإصلاح، بالإضافة إلى الاكتشاف الفورى لأى كسر فى القضبان أو اللحمات؛ لمنع وقوع الحوادث.
وأشار الوزير إلى أن هذا العقد الذى تم توقيعه مع شركة تاليس الإسبانية بمبلغ إجمالى قدره 86.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 846 مليون جنيه، ومدة تنفيذه 3 سنوات، ويحتوى على نظام تحكم مركزى (CTC) للتحكم فى المسافات بين "أسيوط- نجع حمادى" من غرفة تحكم رئيسية سوف يكون موقعها فى محطة سوهاج.
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