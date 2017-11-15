لعنة السيدة الأولى تطارد موجابي

جريس موجابي



حافظ محمود



"لعنة السيدة الأولى".. هي لعنة تصيب العديد من الحكام الديكتاتوريين لدول العالم الثالث، الذين يظلون يتشبثون بالسلطة بأياديهم وأسنانهم لعقود وعقود.



فمع تقدم السن بالحاكم، وانتقال "الزعيم الملهم" من مرحلة الشباب والكهولة إلى مرحلة الشيخوخة و"الزهايمر"، تسعى زوجات هؤلاء الحكام – الملقبات عادة من جوقات المنافقين في بلادهن بـ"السيدات الأول"- الى انتهاز هذا التقلص في طاقة أزواجهن من الحكام لمد نطاق نفوذهن، أو تحقيق مكاسب، أو على الأقل لضمان استمرارهن في السلطة، أو على الأقل بالقرب منها، بعد رحيل الحاكم العجوز..



رأينا ذلك في نموذج سوزان مبارك التي جلبت لزوجها الانتقادات، لكونها أمضت السنوات الأخيرة من حكم مبارك في الترتيب لضمان انتقال السلطة إلى ابنها "جمال " عند رحيل – أوربما – أثناء حياة الرجل العجوز..



ومن قبلها، كان سلوك جيهان السادات الساعي لتوسيع نفوذها وبسط هيمنتها على المشهد السياسي أحد أهم المآخذ التي استهدفت السادات، فترددت بين النخب السياسية أسماء بعض الوزراء الذين يحظون برضا حرم السيد الرئيس، كما تم تسمية قانون الأحوال الشخصية الذي صدر وقتها بـ"قانون جيهان" تعبيرا عن تأثر هذا التشريع بنفوذ وتوجهات السيدة الأولى.



وها هي "لعنة السيدة الأولى" تصيب اليوم حاكم زيمبابوي المخضرم روبرت موجابي، والذي استمر في الحكم لمدة 37 عاما!! (رقم قياسي ربما لا ينافسه فيه إلا حاكم ليبيا البائد معمر القذافي)، فها هو اليوم يتعرض لتحركات انقلابية من جانب الجيش قد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة به وبحكمه، أما أهم الأسباب المعلنة لقادة التحرك ضد نظامه فهو رفضهم لإقالة موجابى لنائبه إيمرسون مناجاجوا مؤخرا، وهو الذى كان ينظر له على أنه الأوفر حظا لخلافة موجابى، وهي الأقالة التي فسرها العديد من المراقبين على إنها تعد تمهيدا كي تخلف جريس موجابي زوجها كتتويج للتصاعد المستمر لنفوذها في الأونة الأخيرة، مستعينة في ذلك بتشكيلات خاصة بها مثل رابطة شبيبة الحزب الحاكم «زانو بي أف»، والتي تدعم بوضوح تولي جريس موجابي منصب نائب الرئيس، حيث قال زعيم الشبيبة، كودزاي تشيبانجا، بعد تحركات الجيش الأخيرة إن "الشبيبة" لن تسمح للقوات المسلحة بالتعدي على الدستور، وإنهم مستعدون للموت دفاعا عن موجابي.



والمتابع للسيرة الذاتية الخاصة بالسيدة جريس موجابي لابد أن يفاجأ بالطابع الدرامي الشيق لمسيرة الصعود لـ"السيدة الأولى".



فجريس موجابي من مواليد عام 1965 أي أنها تصغر زوجها البالغ من العمر 93 عامًا بأكثر من 40 عامًا، ومعرفتها بالرئيس موجابي جاءت من خلال عملها معه كسكرتيرة في فريقه الرئاسي، لتتصاعد الأحداث الدرامية سريعا فتتزوجه – على زوجته المريضة - عام 1990، لكن الزوجة المغدورة سرعان ما تفارق الحياة فتتحول جريس أخيرا إلى السيدة الأولى، لكن بالطبع كان لابد من تصحيح الشكل الديني للزواج ففي عام 1996 أعاد موجابى زواجه من جريس طبقًا للمراسم الدينية الكاثوليكية، ولم تر سوى عدة سنوات حتى عينها موجابي أمينة الشئون السياسية في الحزب الحاكم، ليبدأ نفوذها في التصاعد شيئا فشيء حتى أن الأوساط السياسية في زيمبابوي كانت كلها تدرك أن جريس هي أوفر المرشحين حظا لتولي منصب نائب الرئيس بعد إقالة نائبه السابق إيمرسون مناجاجوا..



لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فهاهي جريس اليوم بصحبة زوجها تقبع في قبضة الجيش.. وها هو حلم توليها للرئاسة يتبخر، بل ويتبخر معه ما كنت تنعم به من نفوذ ومميزات بصفتها "السيدة الأولى" للبلاد، فمن الواضح أن أيام موجابي في الحكم قد ولت، وذلك رغم ادعاء قادة العسكر أنهم لا يستهدفون إنهاء حكمه بل القضاء على الخونة المحيطين به.. فهل تتضمن قائمة هؤلاء الخونة "السيدة الأولى"!؟