المراقبة على الأسعار أهم موضوعات توك شو الليلة

يستضيف الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامجه "90 دقيقة" على قناة المحور، فى الثامنة مساء، نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة.

ويتحدث نقيب الصحفيين، خلال اللقاء، عن الأزمات التى تواجه الصحفيين وكيفية التعامل معها وبعض الملفات النقابية، وكذلك التحديات التى تواجه الصحافة الورقية والخسائر التى تتكبدها المؤسسات القومية وكيفية إعادة هيكلتها.

كما يتطرق فى حواره إلى دور الإعلام والصحافة فى مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والإعلام المضاد الذى تتبناه جماعة الإخوان الإرهابية والذى يبث سمومه فى المجتمع المصرى.