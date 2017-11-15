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المراقبة على الأسعار أهم موضوعات توك شو الليلة
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 06:17 م
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رحاب صبحى
ملف توفير السلع ومراقبة الأسعار فى "كلام تانى" على دريم
تستضيف الإعلامية رشا نبيل، فى برنامجها "كلام تانى"، على قناة دريم فى العاشرة مساءً، الدكتور على مصيلحى وزير التموين، لتفتح معه ملف توفير السلع ومراقبة الأسعار، وتفعيل منظومة السلع والدعم الجديدة.
وتطرح رشا، خلال الحلقة، العديد من الأسئلة، منها: هل يرتفع نصيب المواطن محدود الدخل من دعم السلع التموينية الشهرية، وما موقف المواليد الجدد من التسجيل فى البطاقات التموينية، ومتى يتم إضافتهم، وماذا فعلت الوزارة مع ساقطى القيد بالتموين والمغتربين خارج محافظاتهم، ولماذا تأخر تسليم بطاقة التموين الذكية فى بعض المحافظات حتى الآن، وما معوقات توريد الأرز التموينى وتكدسه بالمخازن وسبب الخلاف مع البقالين.
أسامة كمال فى مساء DMC
يستضيف الإعلامي أسامة كمال، في برنامجه "مساء DMC"، فى العاشرة مساءً، رجل الأعمال السعودي والكاتب الصحفي حسين شبكشي، وتدور الحلقة عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية، وتوقيف السلطات السعودية عددًا من الأمراء ورجال الأعمال، أبرزهم الوليد بن طلال، والشيخ صالح كامل، وغيرهم، بتهم تتعلق بالفساد.
نقيب الصحفيين فى "90 دقيقة" على المحور
يستضيف الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامجه "90 دقيقة" على قناة المحور، فى الثامنة مساء، نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة.
ويتحدث نقيب الصحفيين، خلال اللقاء، عن الأزمات التى تواجه الصحفيين وكيفية التعامل معها وبعض الملفات النقابية، وكذلك التحديات التى تواجه الصحافة الورقية والخسائر التى تتكبدها المؤسسات القومية وكيفية إعادة هيكلتها.
كما يتطرق فى حواره إلى دور الإعلام والصحافة فى مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والإعلام المضاد الذى تتبناه جماعة الإخوان الإرهابية والذى يبث سمومه فى المجتمع المصرى.
ويتحدث نقيب الصحفيين فى لقائه عن منتدى شباب العالم وتقييمه لهذه التجربة وكيفية الاستفادة من هذا الحدث وتوظيفه إعلاميًّا للدعاية الإيجابية لصالح مصر ومواجهة الإرهاب، كما يفسر، فى حواره، الرسائل التى بثها الرئيس من خلال المنتدى للإعلاميين.
محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة فى الحياة اليوم
يستضيف الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، فى السابعة مساء، الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.
ويتحدث الخشت عن عدد من الملفات الخاصة بالجامعة، كما يتحدث عن أزمة تكريم بطلة "كليب سونة" مؤخرًا من قِبل مونديال الأعمال الفنية، بالقاعة الرئيسية بالجامعة، الأمر الذي أثار أزمة كبرى، واعتبره كثيرون مسيئًا لتاريخ الجامعة العريقة.
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