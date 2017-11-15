قلص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 مكاسبه الصباحية بجلسة اليوم الأربعاء، بسبب كسر سهم "التجاري الدولي" CIB صاحب الوزن النسبي اﻷكبر، مستوى الدعم عند 75 جنيهًا، ما أدى لظهور عمليات بيعية من قِبل اﻷجانب دفعت الرئيسى للإغلاق عند 14025 نقطة، بهبوط 0.76%.

فيما أغلق مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 على صعود طفيف نسبته 0.04% عند 763 نقطة، وتراجع اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.05% عند 1745 نقطة، ونظيره متساوي اﻷوزان بنحو 0.09% عند 2468 نقطة.

وتوقع محللون أن تواصل البورصة تراجعها، غدًا الخميس، آخر جلسات اﻷسبوع لتدفع الثلاثيني نحو 13950 نقطة، وفي حال تأكيد كسر ذلك المستوى سيندفع المؤشر لاستكمال رحلته الصاعدة نحو 13700 نقطة، ثم 13400 نقطة، على اﻷجل القصير.

بلغت قيم التداول مليار جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة البالغة 195 سهمًا، سيطر التراجع على حركة 116 سهمًا، وارتفع 49 سهمًا، بينما لم يتغير 30 سهمًا، وسجل رأس المال السوقي 775.5 مليار جنيه.

من جانبع أرجع أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال، إغلاق المؤشر الرئيسي على تراجع، إلى الضغوط البيعية التي ظهرت علي سهم "التجاري الدولي"، ما أدي لكسر دعمه عند 75.00 جنيه، وهو ما دفع السهم لاستمرار التراجع، وأدى بدوره إلى تراجع بقية الأسهم.

ولفت إلى أن اختراق الرئيسي منطقة الدعم 13950- 14000 نقطة يعد إشارة سلبية تعزز استمرار هبوطه نحو 13400 نقطة، لكن تظل الفرصة قائمة وإن كانت ضعيفة فى أن يتمكن المؤشر من الارتداد لأعلى.

وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور لتداول اﻷرواق المالية، إن كسر مستوى "التجاري الدولي" لمستوى الدعم، دفع لظهور عمليات بيعية أجبرت الرئيسى للتراجع، وتقليص مكاسبه الصباحية.

وتوقع أن يستكمل المؤشر تراجعه بجلسة الغد عند 13950 نقطة، ما يدفعه نحو 13700 ثم 13400 نقطة على اﻷجل القصير، وفى حال تجاوزها يظل المؤشر في حركة عرضية بين مستويى 13950 و14400 نقطة، وعلى صعيد المؤشر السبعيني قال إن المؤشر كسر مستوى الدعم عند 770 نقطة، ما ينذر بتحرك سلبي للمؤشر يدفعه لمرحلة تصحيح نحو 740 نقطة، مع احتمال ارتداده نحو مستوياته السابقة.

على صعيد الأسهم توقع تحرك سهم "التجاري الدولي" نحو 72.50 جنيه على اﻷجل القصير، مقارنة بإغلاقه عند 74.66 جنيه، وتحرك "هيرمس" بين 22.60 و24.50 جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بقيمة 136 و49.5 مليون جنيه، على التوالي، مقابل اتجاه اﻷجانب للبيع بقيمة بلغت 185.8 مليون جنيه، واستحوذ المصريون على 69.7% من إجمالي التعاملات، مقابل 9% للعرب، و21% للأجانب.