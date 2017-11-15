باتاتشاريا: زيارة 50 شركة هندية لمعرض ماك تيك دليل الاهتمام بالسوق

هاجر عمران:

قال سانجاى باتاتشاريا السفير الهندى فى القاهرة، إن مشاركة ممثلين لنحو 50 شركة هندية فى معرض ماك تيك الذى يبدأ فاعلياته فى مصر غدا، ويستمر حتى 19 نوفمبر، يدل على اهتمام الهند بالسوق المصرية والدخول بشراكة حقيقية مع المستثمرين المصريين.

وأضاف خلال المؤتمر الذى عقدته السفارة اليوم الأربعاء، أن بلاده لديها خبرة واسعة فى مجال الصناعات الهندسية، كما أنها تولى أهمية كبرى للتعاون بين الشركات المصرية والهندية فى هذا القطاع.

وقال إن صناعة آلات التشغيل في الهند تمثل أحد قطاعات الصناعة الاستراتيجية بسبب اعتماد قطاع التصنيع على آلات التشغيل، ويمثل ذلك أحد أوجه نجاح الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الهند وقامت بعض الشركات بتحقيق نمو لتصبح شركات عالمية رائدة بسبب الكفاءة وضوابط الجودة وإدخال تحسينات تكنولوجية.

وأكد باتاتشاريا أنه من خلال تركيز الحكومة على مبادرات مثل مبادرة "إصنع في الهند" ومبادرة "مهارات الهند" فمن المتوقع أن تلعب آلات التشغيل دورا مهما في نجاح تلك المبادرات، مشيرا إلى أن الهند تتطلع إلى التعاون والعمل مع مصر في هذا القطاع من خلال التجارة والاستثمار مؤكدا استيعاب الشركات الهندية للتكنولوجيا المتقدمة والعالية.

وأكد راكيش سوراج رئيس الوفد الهندى اهتمام حكومة بلاده بالعلاقات التجارية مع مصر كما أن مشاركة 50 شركة هندية يعكس اهتمام المستثمرين الهنود بالسوق المصرى.

وأضاف أن صادرات المجلس من العدد والماكينات الهندسية تبلغ 72 مليار دولار وأن زيادة الصادرات الهندسية والتكنولوجيا لمصر قفزت من 42% إلى 54%.

وتحتل الهند المركز الثالث عشر في مجال الإنتاج والعاشر في مجال استهلاك آلات التشغيل على مستوى العالم وتبلغ حصتها 0.9% من الإنتاج العالمي، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2019/2020 محققا معدل نمو سنوي مركب مقداره 14% تقريبا في الفترة من 2013/2014 حتى 2019/2020.

وفي قطاع آلات التشغيل والأدوات الصناعية تحتل الهند المركز الخامس بين أهم الدول المصدرة لمصر وقامت الهند بتصدير ما قيمته 3.16 مليون دولار من الأدوات اليدوية إلى مصر في عام 2016 وهو ما يمثل 6% من إجمالي الواردات المصرية من المنتج.