البورصة تبدد مكاسبها الصباحية وتغلق على هبوط

البورصة المصرية

مصطفى طلعت



بددت مؤشرات البورصة المصرية، مكاسبها المحققة منذ الصباح، لتغلق مع نهاية جلسة، تداول، اليوم الأربعاء، على هبوط طفيف، بضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب على بعض الأسهم القيادية بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي تراجع 1.6%.



وهبط المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.76% ليغلق عند 14025 نقطة، كما إنخفض مؤشر "egx100" بنسبة 0.05%، إلى 1745 نقطة، فيما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بشكل طفيف بلغ 0.04% إلى 768 نقطة.



يشار إلى أن السوق أنهى تعاملات، أمس، على صعود طفيف، إذ ارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.07% عند 14132 نقطة.



بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.04% إلى 768 نقطة، وإمتد الإرتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقا 0.16% عند 1746 نقطة.